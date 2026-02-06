HOYSuscripcion LR Focus

Mirella Paz califica de "desleal" a Paula Arias por buscar su reemplazo en Son Tentación sin avisarle:  "Me enteré por terceras personas"

La exparticipante de Miss Perú 2016 anunció su salida de Son Tentación, tras siete meses en una espera indefinida respecto a su retorno a los escenarios. Además, se mostró contrariada por la actitud de Paula Arias, a quien consideraba su amiga.

Mirella Paz anuncia su salida de Son Tentación Foto: Composición LR
Mirella Paz anuncia su salida de Son Tentación Foto: Composición LR | Instagram

Tras anunciar su salida de Son Tentación, Mirella Paz reveló nuevos detalles sobre qué la motivó a dar un paso al costado de la orquesta de de Paula Arias, luego de esperar por varios meses para ser llamada a retomar la delantera de la agrupación femenina de salsa, timba y fusión, de la que formaba parte desde febrero de 2023.

La exparticipante de Miss Perú 2016 calificó de desleal a la fundadora y voz principal de Son Tentación. Según Paz, Arias habría buscado su reemplazo sin comunicarle nada al respecto, mientras la orquesta la mantenía en condición de espera indefinida. "No me da fecha (para regresar) y no voy a estar esperando", señaló la joven de 29 años. 

Mirella Paz cuestiona a Paula Arias

En declaraciones para Trome, Mirella Paz se mostró contrariada por la diferencia entre las palabras y acciones de Paula Arias. "Me dice que siempre van a estar las puertas abiertas, pero de qué me sirve si no regreso. Necesito trabajar", señaló la también modelo. Asimismo, aseguró que debió regresar a los escenarios hace tres meses, "pero nada, no me contestaba (el teléfono)".

En la misma línea, la cantante de 29 años, hizo hincapié en que Arias únicamente aceptó su llamada debido a la presión mediática. Paz agregó: "Me duele porque me enteré por terceras personas que ya había una nueva integrante. Me duele porque fue desleal conmigo". Por último, señaló que, pese a tener su reemplazo, la querían hacer seguir esperando "O sea, no quiere que trabaje, no entiendo cuál era su intención, eso es lo que me duele porque supuestamente es mi amiga".

Mirella Paz le dice adiós a Son Tentación

La cantante Mirella Paz anunció su salida oficial de Son Tentación, la reconocida orquesta de salsa conformada solo por mujeres. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la artista explicó las razones que la llevaron a desvincularse de la agrupación de Paula Arias.

En su extenso mensajes, Paz dejó en claro que no aceptó la condición laboral en la que se encontraba. "La dirección de la agrupación ha decidido mantenerme en una condición de espera indefinida, situación que no acepto. En consecuencia, doy por concluida toda relación laboral, artística y comercial con la orquesta. 

Comunicado de Mirella Paz

Comunicado de Mirella Paz

