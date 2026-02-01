HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Cantautora peruana Flor Bromley gana premio a Mejor Canción Infantil en los ‘World Entertainment Awards’

Flor Bromley también está nominada a los American Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Infantil’.

Flor Bromley rinde homenaje en su último disco a figuras como Isabel Allende, Greta Thunberg y Gloria Estefan. Foto: Difusión.

La cantautora peruana Flor Bromley continúa consolidando su proyección internacional tras recibir la noche del sábado 31 de enero el premio a Mejor Canción Infantil en los World Entertainment Awards (WEA), uno de los reconocimientos más destacados de la industria del entretenimiento global. El evento se realizó en Los Ángeles, Estados Unidos.

El jurado distinguió una de sus composiciones por su creatividad, calidad musical y poderoso mensaje educativo, conectando con familias a través de una propuesta bilingüe que celebra la diversidad cultural, la imaginación y el aprendizaje desde la música.

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy: 'Es un proyecto personal y estoy orgullosa'

lr.pe

Flor Brombley habla tras recibir premio en los WEA

Con una carrera enfocada en el público infantil y familiar, Flor Brombley se ha convertido en una referencia dentro del género, llevando contenidos positivos, inclusivos y llenos de identidad latina a escenarios internacionales. Sus shows combinan música, storytelling y participación activa del público, generando experiencias memorables para niñas, niños y padres.

“La música para la infancia tiene el poder de acompañar, educar y sembrar valores que duran toda la vida. Este premio es para todas las familias que creen en ese mensaje”, expresó la artista peruana tras recibir el galardón.

Además, este domingo 1 de febrero, la cantautora vivirá otra jornada histórica, ya que se encuentra nominada a ‘Mejor Álbum de Música Infantil’ en los American Grammy, premios organizados por la Recording Academy dentro de los Grammy Awards, consolidando así una temporada excepcional para su proyecto musical.

