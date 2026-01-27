HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

La Miski', hermana de 'El Viejo' Rodríguez, afirma que el productor se mantiene estable tras complicaciones de salud: "La música no lo abandona"

María Jesús Rodríguez hizo un llamado al sistema médico en el Perú para que investiguen sobre las enfermedades congénitas. Asimismo, recomendó a la población a realizarse chequeos cada cierto tiempo. 

'La Miski' habla sobre la salud de su hermano Foto: Composición LR
'La Miski' habla sobre la salud de su hermano Foto: Composición LR | Difusión / Captura RPP

María Jesús Rodríguez, conocida artísticamente como 'La Miski', se pronunció sobre el estado de salud de su hermano, 'El Viejo' Rodríguez, tras las últimas noticias que alertaron sobre las complicaciones, luego que el músico diera a conocer que sufre de una rara enfermedad  genética, diagnosticada en 2010.

La hermana mayor del productor musical aseguró que el estado de 'El Viejo' no es tan crítico como se dejó entrever en distintos medios. "Puede estar complicado de salud, pero es increíble la fortaleza que lo caracteriza", declaró a un conocido medio local, donde hizo hincapié en que el músico continúa con su vida lo más normal posible.

PUEDES VER: 'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

lr.pe

'La Miski' destaca fortaleza de 'El Viejo' Rodríguez

En declaraciones para el programa 'Siempre en casa' de RPP, María Jesús Rodríguez reveló que, desde hace 16 años, 'El Viejo Rodríguez convive con la enfermedad de Von Hippel-Lindau. En esa misma línea, 'La Miski' detalló que, pese a que la situación se complicó entre el 2021 y 2022, su hermano enfrenta cada etapa con una increíble fortaleza emocional y continúa trabajando.

"Habrá dolores o algún fastidio, pero no para. Quiero desmentir a algunos medios que dijeron que la cosa está terrible. No es así. Son pruebas fuertes, sí, pero la fuerza que él tiene y con la que lo sostiene la familia suma mucho", aseguró. 

PUEDES VER: 'El Viejo Rodríguez', productor de 'La Voz Perú', reaparece mientras recibe diálisis para vivir: 'Con toda la fe del mundo'

lr.pe

'El Viejo' Rodríguez continúa en la música

'La Miski' indicó que "la música no la abandona" a 'El Viejo' Rodríguez, que es un padre ejemplar y que, pese a las complicaciones, no se ha descuidado de su familia. "Es un hombre A1, un buen amigo, un buen hermano, de muy buen corazón. Creo que nuestros padres dejaron en él algo muy lindo", declaró. 

Además de la campaña de GoFundMe que inició la familia para poder cubrir los gastos del costoso tratamiento médico, 'La Miski' pidió a la ciudadanía orar por la salud de su hermano. "Les pido de corazón como hermana que también se puede ayudar con oraciones, mucha palabra positiva, mensajes en redes todos positivos y dejar su buena vibra", agregó.

