Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy: "Es un proyecto personal y estoy orgullosa"

Entrevista. Con el disco 'Herstory' la cantautora compite este domingo en la categoría Mejor álbum de música infantil. 

En el año 2023 fue nominada al Latin Grammy. | Difusión.

Con el disco Herstory, Flor Bromley hace un homenaje a las pioneras en distintas áreas: hay canciones para Isabel Allende, Greta Thunberg y Gloria Estefan, entre otras figuras.  En tiempos de redes sociales, es un disco que debería escucharse en las aulas y es una producción que ha llegado a lo más alto de la industria de la música. Este domingo la cantante y educadora peruana estará en los Grammy como nominada en la categoría Mejor álbum de música infantil.

          “Ha sido fenomenal, realmente una experiencia increíble. Estoy muy emocionada y no es algo fácil de creer. Estoy nominada a los Grammys. Es algo que realmente me ha tomado por sorpresa y a la vez muy emocionada”, nos comenta Bromley antes de abordar su vuelo a Los Ángeles. “Llegando hay una fiesta de productores e ingenieros. Mañana (hoy) hay un evento benéfico. Y de ahí está Grammy House, que Tony Succar está haciendo un evento”, nos cuenta sobre la agenda de la conocida Semana de los Grammy. 

Succar tiene una participación en su disco en la canción Crossover (Gloria’s Song). “Cuando salió la idea del disco, quise seguir con este mensaje global de mi música y sacar ritmos de diferentes continentes. Entonces, elegí una mujer o un grupo de mujeres de cada continente”, nos decía en noviembre cuando se anunciaron a los nominados.

El reto para la peruana que radica en Estados Unidos ha sido mayor. La peruana llega a los Grammy con una producción independiente y que busca empoderar a las niñas. En la sala de embarque, a unas horas de sumarse a la Semana de los Grammy, añade: “Realmente es un proyecto independiente y es un proyecto personal. Ha ido mucha más chamba al respecto y es para estar doblemente orgullosa por eso”.

Volver a Lima para un concierto está en sus planes. “Obviamente quiero ver los resultados, pero definitivamente estoy ya pensando sacar un álbum en español. Así que, hay planes, pero no inmediatos. Estoy haciendo un álbum que va a tratar más sobre los cuentos, cuentos cantados, que es lo que yo hacía en Perú. Trabajé con el Ministerio de Educación y creo que es un poco volver a eso, pero hacerlo más musical todavía”.

La noche de las estrellas de la música

En esta edición hay presencia latina y se espera discursos o declaraciones en la alfombra roja sobre la situación de los migrantes. Flor Bromley hace los coros de Soy inmigrante, y qué de Yeisy Rojas (nominada a Mejor interpretación musical) y no descarta cantarla en otro escenario. “Sería genial. Como no es mi canción, no tengo algunos planes, pero hablaré con ella para ver si se puede hacer en algún momento”.

En esta edición, Mariah Carey será homenajeada como la Persona del Año.  Y en cuanto los discos en competencia, Kendrick Lamar lidera con nueve candidaturas, seguido por Lady Gaga y Jack Antonoff y Cirkut con siete cada uno.

El peruano Ciro Hurtado está en la categoría Mejor interpretación musical con Cantando en el Camino. Antes de despedirse, Bromley nos responde si ella es de los que piensan que ya estar nominado es un triunfo. “Sí, pero igual quiero ganar. Quiero mi trofeo. Obviamente ya somos ganadores todos, pero es lo que uno desea, ¿no? Ganar”.

¿Qué fue de Marilya Gonzales, la voz de Kaliente que popularizó el tema "Basta de callar"?

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

