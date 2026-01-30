HOYSuscripcion LR Focus

¡Se suma a la cumbia peruana! Elvis Crespo sorprende al grabar con Orquesta Candela y usuarios reaccionan: “Excelente colaboración”

El grupo, dirigido por los hermanos Yaipén, destaca la colaboración como motivación para llevar la cumbia al mundo. La respuesta del público ha sido muy positiva, según los comentarios en redes.

La Orquesta Candela celebra 34 años en la música y busca conquistar el mercado internacional con su nueva versión de 'Sin testigos' junto a Elvis Crespo. Foto: difusión.
La Orquesta Candela celebra 34 años en la música y busca conquistar el mercado internacional con su nueva versión de 'Sin testigos' junto a Elvis Crespo. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Con 34 años en los escenarios, la Orquesta Candela sueña con conquistar este año el mercado internacional. Por ello, aprovechó su último aniversario para invitar al famoso cantante neoyorquino Elvis Crespo para cantar juntos ‘Sin testigos’, uno de los temas más famosos del argentino Luciano Pereyra. La canción fue grabada en ritmo de cumbia y, al parecer, el resultado ha sido positivo para el público.

Los líderes de Orquesta Candela se mostraron agradecidos con el denominado ‘Rey del merengue’ por sus ganas a la hora de grabar ‘Sin testigos’ y por la enorme expectativa que ha generado entre los seguidores de la música tropical. 

“A la firme que rico suena está versión de la canción”, “Excelente colaboración”, “¡Espectacular chicos! ¡Qué emoción!  ¡Suena Increible! ¡Son un orgullo! Después de esto, a comerse el mundo”, “Que tal junte! No dejo de reproducirlo”, “El mejor dúo…” y “Le salió genial, me encantó la nueva versión con Elvis Crespo”; fueron algunos de los comentarios.

Orquesta Candela busca la internacionalización

Los herederos de Víctor Manuel Yaipen Uypan, fundador de Orquesta Candela, agradecieron al norteamericano por darle la posibilidad de grabar el tema ‘Sin testigos’, uno de los clásicos de la orquesta, pero ahora con un sonido más fresco, donde resalta la voz del ganador de tantos premios como Grammy y Billboard, entre otros.

“Nosotros hacemos cumbia, es nuestra esencia y eso es lo que queremos llevar para el mundo. Nos llena de orgullo y es súper motivador lo que hemos hecho con Elvis Crespo”, revelaron los hermanos  Víctor Jr, Donald y Billy Yaipén sobre colaborar con el intérprete de temas como ‘Suavemente’, ‘Tu sonrisa’, ‘Tatuaje’, ‘‘Pintame’, entre otros.

Cabe recordar que el video fue grabado ante más de 20 mil personas en el concierto homenaje al ‘Patriarca de la cumbia peruana’, don Víctor Manuel Yaipen Uypan, fundador de Orquesta Candela, llevado a cabo en la Explanada Plaza Norte. “Este año lo iniciamos  con fuerza, alegría y mucho profesionalismo, pero  también aspirar a premios internacionales”, acotaron los jóvenes músicos y empresarios.

Además, Orquesta Candela tiene guardados bajo 4 llaves los temas que ha grabado con otros artistas y serán sorpresa para todo los amantes de la cumbia. A puertas de cumplir 35 años, anunciaron más sorpresas y dejar en alto la cumbia como lo hizo su querido y siempre recordado progenitor.

