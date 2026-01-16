HOYSuscripcion LR Focus

Grupo Los Mirlos recibe distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por su trayectoria artística y aporte a la cumbia del Perú

¡Orgullo amazónico! La emblemática agrupación Los Mirlos recibe el máximo reconocimiento cultural en el país. El Ministerio de Cultura destaca su trayectoria de más de 50 años y su impacto.

En 2012, el fundador de Los Mirlos recibió la misma distinción del Ministerio de Cultura.
En 2012, el fundador de Los Mirlos recibió la misma distinción del Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Cultura declaró a Los Mirlos como Personalidad Meritoria de la Cultura, un reconocimiento que resalta su "trayectoria artística y su aporte decisivo a la difusión y consolidación de la cumbia amazónica en el Perú y el mundo". La agrupación, fundada en Moyobamba en 1973 por Jorge Rodríguez Grández, ha convertido su estilo en un símbolo de identidad nacional y en una expresión que ha trascendido fronteras. Hoy, tras más de 50 años, recibe el máximo galardón de la entidad.

La distinción llega en un momento clave para el género musical y a casi un año de su presentación en Coachella 2025. Recordamos que, en abril pasado, Los Mirlos se consagró como el primer grupo de cumbia amazónica en llegar hasta el escenario del festival más famoso del mundo, hazaña que marcó un hito.

lr.pe

Condecoran a Los Mirlos con el máximo galardón del Ministerio del Cultura

La Resolución Ministerial N.º 000006-2026-MC, publicada en el diario oficial El Peruano, no solo reconoce la trayectoria artística de Los Mirlos, sino que también subraya el impacto que ha tenido en la construcción de una identidad amazónica dentro de la cumbia peruana. El Ministerio de Cultura destaca que la agrupación ha sido clave en difundir la riqueza musical de la selva y en consolidar la cumbia amazónica como un género con presencia internacional.

El documento oficial recuerda que temas como 'La danza de los mirlos' y 'Sonido amazónico', piezas que han trascendido generaciones y que hoy son consideradas símbolos culturales, forman parte del repertorio colectivo del país. Con este reconocimiento, el Estado busca resaltar al conjunto como embajadores de la música popular y como referentes del Perú para el mundo.

lr.pe

Los Mirlos serán reconocidos en el Gran Teatro Nacional

La entrega del reconocimiento de Personalidad Meritoria de la Cultura a Los Mirlos se realizará en el Gran Teatro Nacional de Lima este viernes 16 de enero desde las 7.00 p. m., en una ceremonia que reunirá a artistas, gestores culturales y autoridades, incluyendo al ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño.

La ceremonia se perfila como un momento de celebración para la música popular y para quienes han seguido de cerca la historia de la emblemática agrupación, que marcó generaciones con sus canciones, ricas en guitarras eléctricas y melodías que evocan la selva y que se han vuelto parte de la memoria colectiva.

Ministerio de Cultura reconoce a Los Mirlos. Foto: Facebook Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura reconoce a Los Mirlos.

La historia de Los Mirlos

Los Mirlos nacieron en Moyobamba en 1973, en plena efervescencia de la música tropical. Su propuesta fue distinta: fusionaron guitarras eléctricas con ritmos selváticos y dieron forma a lo que pronto se conocería como cumbia amazónica. Desde entonces, su estilo se convirtió en referente del género en Perú y en inspiración para nuevas generaciones de artistas.

En más de cinco décadas de carrera, han publicado una amplia discografía, han participado en festivales internacionales y han llevado su música a escenarios como México, Colombia y Estados Unidos. Asimismo, su propio fundador, Jorge Rodríguez Grández, fue galardonado con la misma distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura en 2012.

Su legado no se mide solo en giras o ventas, sino en haber convertido la cumbia amazónica en una identidad propia, capaz de representar al país en cualquier parte del mundo.

