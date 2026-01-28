HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hija de Sergio Galliani se manifiesta luego de denuncias por presuntos malos tratos a Sonia Oquendo y Camucha Negrete: "Que todo caiga por su propio peso"

Los señalamientos contra Sergio Galliani cobraron notoriedad luego de que Rodrigo González señalara directamente al actor y asegurara que Camucha Negrete le confesó lo difícil que fue trabajar con él en 'Monólogos de la vagina', declaraciones desmentidas por la familia de la fallecida actriz.

Hija de Sergio Galliani agradece muestras de apoyo Foto: Composición LR
Hija de Sergio Galliani agradece muestras de apoyo Foto: Composición LR | Instagram de Airam Galliani / Sergio Galliani

La reciente polémica en torno a Sergio Galliani por presuntos malos tratos a las consagradas actrices Sonia Oquendo y Camucha Negrete sumó una nueva voz a favor del actor que interpreta a Miguel Ignacio de las Casas en la popular serie 'Al fondo hay sitio'. Se trata de Airam Galliani Lecca, quien expresó públicamente su respaldo a su padre.

En medio de la controversia, la hija del actor de 58 años, fruto de su relación con Claudia Lecca, compartió una especie de comunicado en el que agradece las muestras de apoyo hacia el vocalista de Los Chabelos y hacia otros miembros de sus familia, quienes también se vieron afectados por los señalamientos y especulaciones vertidos por Rodrigo González en 'Amor y Fuego'

Comunicado de Airam Galliani

Comunicado de Airam Galliani

PUEDES VER: La primera actriz Sonia Oquendo denuncia maltrato psicológico durante su participación en obra de teatro dirigida por Sergio Galliani: 'Sentía que estaba en una cárcel'

lr.pe

Comunicado de la hija de Sergio Galliani 

La hija de Sergio Galliani, Airam Galliani, extendió su agradecimiento a "todos los que me han escrito preocupados por lo que ha sucedido estos días, supongo que en momentos así te das cuenta quiénes son los que realmente te quieren y están ahí para tí", señaló en una primera parte la también actriz, quien durante las últimas horas compartió todas las muestras de respaldo público hacia su padre, como las del Teatro Marsano y la familia de Camucha Negrete. 

"Los que me conocen saben que no me gustan las cosas mediáticas, y en toda mi carrera, solo he trabajado en ambientes donde existe el respeto y el profesionalismo. Esto no se trata directamente de mí, pero sí es algo que afecta a mi familia, por lo cual prefiero mantenerme al margen y dejar que todo caiga por su propio peso. Gracias de corazón por los buenos deseos", finalizó. 

PUEDES VER: Peluchín responde a Sergio Galliani tras negar maltrato a Camucha: 'Esto no es un versus entre nosotros'

lr.pe

Sonia Oquendo señala presuntos malos tratos en obra dirigida por Sergio Galliani

Durante una entrevista para el podcast 'Habla serio' de Latina Televisión, Sonia Oquendo manifestó que experimentó presuntos malos tratos por parte del director de la obra 'Monólogos de la vagina'. Aunque la primera actriz nunca mencionó nombres, Rodrigo González sí señaló directamente a Sergio Galliani, e incluso aseguró que Camucha Negrete le confesó, antes de fallecer, que trabajar con el actor le resultó cansado y difícil. 

En medio de la controversia, la familia de Camucha Negrete publicó un comunicado en el que desmintió lo dicho por el popular 'Peluchín' y calificó las declaraciones como un malentendido. Asimismo, Bettina Oneto, quien también fue mencionada, lamentó que conversaciones privadas con su peluquera hayan sido expuestas y sacadas de contexto. Lo propio hizo la actriz Martha Figueroa, quien señaló que trabajar con Galliani siempre implicó un acompañamiento profesional hacia todas las actrices de 'Monólogos de la vagina'. 

