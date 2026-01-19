El lunes 19 de enero se anunció el fallecimiento de Valentino Garavani, considerado el último emperador de la moda de alta costura y uno de los grandes modistas del siglo XX. Su deceso, a los 93 años, fue confirmado mediante un comunicado por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti. Además, se informó que el diseñador, quien definió la imagen de la realeza en la era republicana, falleció en su residencia en Roma.

El velatorio se realizará el miércoles 21 y jueves 22 de enero en el centro cultural PM23. El funeral se llevará a cabo el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, ubicada en la Piazza della Repubblica, en Roma.

Valentino Garavani, el jeque de la elegancia

Apoda 'el último emperador' por el documental que lleva ese nombre, fundó su casa de moda homónima en 1959. Siempre destacada con su característico broceado caoba, el peinado perfectamente inmóvil y un séquito que lo acompañaba a todas partes. Su presencia era sinónimo de glamour. No por nada, el exalcalde de Roma Walter Veltroni dijo una vez: "En Italia, está el Papa y Valentino".

'El último emperador', 'el jeque de la elegancia', 'el chico de oro de la alta costura italiana' o simplemente Sr. Garavani, no importa cómo se le conociera: todos los apelativos aludían al glamour y al estilo que lograba imprimir en sus creaciones. Sus modelos siempre lucían sensacionales con un Valentino. Fundó un imperio empresarial e introdujo un color emblemático en la moda: el rojo Valentino.

Valentino y sus icónicos trajes

Diseñó el icónico traje crema que Jacquelines Kennedy usó el día de su boda con Aristóteles Onassis en 1968, así como el traje de cuello sable que Farah Diba uso para huir de Irán, el vestido que Bernadette Chirac llevó cuando su esposo juró como presidente de Francia en 1995, y el vestido columna drapeado con dobladillo de plumas que Elizabeth Taylor lució en el estreno en Roma de 'Espartaco' en 1960

En la década del 2000 también vistió a Julia Roberts con su recordado vestido blanco y negro, el mismo que usó cuando ganó el Oscar a mejor actriz en 2001. Además, creó el vestido tafetán de seda amarillo, de un solo hombro, que Cate Blanchett llevó al recibir el premio a mejor actriz de reparto. Aunque se retiró en enero de 2008 tras su último desfile de alta costura en París,su influencia en el mundo de la moda sigue siendo innegable.