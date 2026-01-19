HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Cuentos chinos, chifas y Rospigliosi | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Entretenimiento

Fallece Valentino Garavani, el 'último emperador' de la moda de alta costura, a los 93 años

Valentino Garavani, fue considerado uno de los grandes modistas del siglo XX. Fundó un imperio empresarial e introdujo un color emblemático en la moda: el rojo Valentino.

Falleció uno de las grandes modistas del siglo XX Foto: Composición LR
Falleció uno de las grandes modistas del siglo XX Foto: Composición LR | Difusión / Valentino

El lunes 19 de enero se anunció el fallecimiento de Valentino Garavani, considerado el último emperador de la moda de alta costura y uno de los grandes modistas del siglo XX. Su deceso, a los 93 años, fue confirmado mediante un comunicado por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti. Además, se informó que el diseñador, quien definió la imagen de la realeza en la era republicana, falleció en su residencia en Roma.

El velatorio se realizará el miércoles 21 y jueves 22 de enero en el centro cultural PM23. El funeral se llevará a cabo el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, ubicada en la Piazza della Repubblica, en Roma.

TE RECOMENDAMOS

HIPNOSIS: ¿PELIGRO REAL O MITO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y LICETT HINOSTROZA

PUEDES VER: Fallece Gloria Rocha, la histórica 'Madrina' de Dragon Ball, Sailor Moon y Miss Piggy

lr.pe

Valentino Garavani, el jeque de la elegancia

Apoda 'el último emperador' por el documental que lleva ese nombre, fundó su casa de moda homónima en 1959. Siempre destacada con su característico broceado caoba, el peinado perfectamente inmóvil y un séquito que lo acompañaba a todas partes. Su presencia era sinónimo de glamour. No por nada, el exalcalde de Roma Walter Veltroni dijo una vez: "En Italia, está el Papa y Valentino".

'El último emperador', 'el jeque de la elegancia', 'el chico de oro de la alta costura italiana' o simplemente Sr. Garavani, no importa cómo se le conociera: todos los apelativos aludían al glamour y al estilo que lograba imprimir en sus creaciones. Sus modelos siempre lucían sensacionales con un Valentino. Fundó un imperio empresarial e introdujo un color emblemático en la moda: el rojo Valentino.

PUEDES VER: Fallece Jayne Trcka, icónica fisicoculturista que actuó en 'Scary movie' y trabajó con Keanu Reeves

lr.pe

Valentino y sus icónicos trajes

Diseñó el icónico traje crema que Jacquelines Kennedy usó el día de su boda con Aristóteles Onassis en 1968, así como el traje de cuello sable que Farah Diba uso para huir de Irán, el vestido que Bernadette Chirac llevó cuando su esposo juró como presidente de Francia en 1995, y el vestido columna drapeado con dobladillo de plumas que Elizabeth Taylor lució en el estreno en Roma de 'Espartaco' en 1960

En la década del 2000 también vistió a Julia Roberts con su recordado vestido blanco y negro, el mismo que usó cuando ganó el Oscar a mejor actriz en 2001. Además, creó el vestido tafetán de seda amarillo, de un solo hombro, que Cate Blanchett llevó al recibir el premio a mejor actriz de reparto. Aunque se retiró en enero de 2008 tras su último desfile de alta costura en París,su influencia en el mundo de la moda sigue siendo innegable.

Notas relacionadas
Pedro Mont, director de Platanitos: "Nuestro objetivo es democratizar la moda"

Pedro Mont, director de Platanitos: "Nuestro objetivo es democratizar la moda"

LEER MÁS
Giorgio Armani: el icónico diseñador y rey de la moda italiana

Giorgio Armani: el icónico diseñador y rey de la moda italiana

LEER MÁS
Giorgio Armani: esta es la fortuna y herencia que deja el famoso diseñador de moda tras su muerte

Giorgio Armani: esta es la fortuna y herencia que deja el famoso diseñador de moda tras su muerte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

LEER MÁS
Bad Bunny en Perú 2026: sorpresa al ritmo de 'Moda te mueve', 'La Casita', invitados y todo lo que dejó el segundo concierto del 'Conejo Malo'

Bad Bunny en Perú 2026: sorpresa al ritmo de 'Moda te mueve', 'La Casita', invitados y todo lo que dejó el segundo concierto del 'Conejo Malo'

LEER MÁS
¿Cuánto cuesta la entrada más cara para ver a Bad Bunny en Lima 2026?

¿Cuánto cuesta la entrada más cara para ver a Bad Bunny en Lima 2026?

LEER MÁS
‘Premios Lo Nuestro 2026’: cómo votar y elegir a tus artistas para que ganen

‘Premios Lo Nuestro 2026’: cómo votar y elegir a tus artistas para que ganen

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Entretenimiento

Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: "Ojalá me enamore de una de aquí"

Jóvenes denuncian que fueron estafadas con entradas de Bad Bunny por tres mil soles: “Para llorar”

¡Lo hizo! Bad Bunny cantó 'Moda te mueve' en su segundo concierto en Lima y emocionó a sus fans

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025