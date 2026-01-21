HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Padres e hijo caen tras gastar casi S/50.000 con tarjetas clonadas: desde ropa hasta entrada para Bad Bunny

La banda 'Los Cibernéticos' habría suplantado más de 10 identidades para cometer los delitos. El cabecilla, Freddy Guillén, de 22 años, sigue fugitivo.

Freddy Guillén, de 22 años, lideraba la banda 'Los Cibernéticos' junto a sus padres.
Freddy Guillén, de 22 años, lideraba la banda 'Los Cibernéticos' junto a sus padres. | Foto: composición LR/ Latina/PNP

Una banda criminal identificada como Los Cibernéticos y conformada por un grupo familiar fue desarticulada por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras descubrirse compras ilícitas de miles de soles con tarjetas de crédito clonadas.

El operativo tuvo lugar en una vivienda en Ate, en la que se detuvo a dos de los integrantes del grupo delictivo y se descubrieron todas las compras hechas con el dinero robado.

Cabecilla de 'Los Cibernéticos' se fugó de vivienda en Ate

De acuerdo con las autoridades, los involucrados se dedicaban a suplantar identidades para cometer su delito durante varios meses. La División de Investigación de Robos llegó a la asociación de vivienda Raucana, donde se ubicaba la central de operaciones de los criminales. En el lugar se detuvo a Freddy Wilson Guillén Castro (54) y a Liz Yanet García Cusipuma (38), pero su hijo, Fredy Alexandro Guillén García (22), no estaba en la casa.

"Se logró ubicar el domicilio donde este sujeto estaba pretendiendo recibir los productos de forma ilícita. Al tener conocimiento de que la policía ya lo tenía cercado, huyó del lugar", mencionó Roger Cano Benítez, jefe de la División de Investigación de Robos.

Freddy Guillén es identificado por la policía como el cabecilla de Los Cibernéticos, pues este sería quien hacía la clonación o suplantación de sus víctimas para hacer compras online a gran escala de ropa, zapatillas y hasta la entrada más cara para el concierto de Bad Bunny que se dio en Lima.

"Se pudo encontrar diversas especies de dudosa procedencia en un valor económico de aproximadamente de S/40.000 a S/50.000. Hemos encontrado más de 10 tarjetas, cuatro DNI con la misma fotografía de este sujeto con diferentes nombres; también encontramos vouchers de diferentes personas que presumimos iban a ser víctimas de este sujeto", recalcó Cano Benítez.

De acuerdo a la policía, el joven Guillén sería un presunto estudiante con conocimientos en informática y electrónica. Asimismo, advirtieron que esta no sería la primera vez que comete un crimen, ya que, según los registros policiales, cuenta con antecedentes por el mismo delito de fraude informático. En lo que duren las investigaciones, sus papás permanecerán detenidos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

