El conductor de Latina, Fernando Díaz, se refirió a las declaraciones de Juan 'Chiquito' Flores, quien hace poco tuvo cuestionables comentarios acerca de la denuncia interpuesta a tres jugadores del club Alianza Lima por presunto abuso sexual. El periodista alzó su voz para condenar tajantemente lo dicho por Flores y a la vez envió un mensaje de conciencia sobre las victimas de ese tipo de agresión.

"Lamentable las expresiones que ha soltado Juan Flores, solo demuestran una enanez mental", exclamó Díaz para Trome. Como se recuerda, el expelotero causó una ola de reacciones en redes sociales por señalar que si una mujer va a un hotel "es por algo" o "sabe a lo que va", en clara alusión a la denuncia puesta por la joven argentina de 22 años en contra de las figuras blanquiazules.

Fernando Díaz manda mensaje de conciencia por declaraciones de 'Chiquito' Flores

De acuerdo con el conductor, existen muchas personas que comparten lo expresado por 'Chiquito' Flores, por tal razón, lamentó que dicha idiosincrasia aún persista en tiempos actuales. De igual manera, resaltó la suma importancia del consentimiento, pues la responsabilidad no es de las víctimas.

"Desgraciadamente muchas personas piensan así y es triste escuchar a mujeres decir ‘para que va, ella se lo buscó. Si alguien dice ‘no’, es no", sostuvo el destacado periodista. Su mensaje fue emitido como una forma de concientización para atender u opinar con la seriedad adecuada los casos de abuso.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Juan 'Chiquito' Flores?

Durante la emisión del programa streaming 'El último aliento', el exarquero tuvo unas polémicas declaraciones al momento de referirse sobre la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña hecha por una joven argentina. "Yo también he sido futbolista. Creo que una mujer, cuando te invitan a cenar, ya es normal. Pero al siguiente día le dices ‘amiga, estoy en el hotel’. Si tú vas es por algo, no vas para vernos la cara", dijo.