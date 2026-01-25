HOYSuscripcion LR Focus

Fernando Díaz cuestiona a 'Chiquito' Flores por polémicos comentarios sobre denuncia a futbolistas de Alianza Lima: "Lamentable las expresiones"

El periodista criticó duramente las recientes declaraciones emitidas por el exarquero en torno a la acusación en contra de tres jugadores del club íntimo.

Fernando Díaz lamentó lo expuesto por el exfutbolista en su programa. Foto: Composición LR
El conductor de Latina, Fernando Díaz, se refirió a las declaraciones de Juan 'Chiquito' Flores, quien hace poco tuvo cuestionables comentarios acerca de la denuncia interpuesta a tres jugadores del club Alianza Lima por presunto abuso sexual. El periodista alzó su voz para condenar tajantemente lo dicho por Flores y a la vez envió un mensaje de conciencia sobre las victimas de ese tipo de agresión.

"Lamentable las expresiones que ha soltado Juan Flores, solo demuestran una enanez mental", exclamó Díaz para Trome. Como se recuerda, el expelotero causó una ola de reacciones en redes sociales por señalar que si una mujer va a un hotel "es por algo" o "sabe a lo que va", en clara alusión a la denuncia puesta por la joven argentina de 22 años en contra de las figuras blanquiazules.

Gabriel Calvo enfrenta a Carlos Zambrano y asegura que le insistió a su amiga para invitarla a su casa: "Le ha escrito 15 veces"

Fernando Díaz manda mensaje de conciencia por declaraciones de 'Chiquito' Flores

De acuerdo con el conductor, existen muchas personas que comparten lo expresado por 'Chiquito' Flores, por tal razón, lamentó que dicha idiosincrasia aún persista en tiempos actuales. De igual manera, resaltó la suma importancia del consentimiento, pues la responsabilidad no es de las víctimas.

"Desgraciadamente muchas personas piensan así y es triste escuchar a mujeres decir ‘para que va, ella se lo buscó. Si alguien dice ‘no’, es no", sostuvo el destacado periodista. Su mensaje fue emitido como una forma de concientización para atender u opinar con la seriedad adecuada los casos de abuso.

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

¿Cuáles fueron las declaraciones de Juan 'Chiquito' Flores?

Durante la emisión del programa streaming 'El último aliento', el exarquero tuvo unas polémicas declaraciones al momento de referirse sobre la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña hecha por una joven argentina. "Yo también he sido futbolista. Creo que una mujer, cuando te invitan a cenar, ya es normal. Pero al siguiente día le dices ‘amiga, estoy en el hotel’. Si tú vas es por algo, no vas para vernos la cara", dijo.

