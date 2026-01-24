HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Melissa Paredes sorprende al aparecer como conductora de 'Estás en todas' en reemplazo de Natalie Vértiz: "Los chismes eran ciertos"

"Los chismes eran ciertos" confesó la actriz al confirmar su ingreso al programa de América TV junto con 'Choca' Mandros, luego de la salida de la modelo Natalie Vértiz.

Melissa Paredes regresa a la televisión como conductora de 'Estás en todas'. Foto: composición LR/América TV
Melissa Paredes regresa a la televisión como conductora de 'Estás en todas'. Foto: composición LR/América TV

Melissa Paredes sorprendió al aparecer en la conducción del programa sabatino ‘Estás en todas’ en reemplazo de Natalie Vértiz. Su presencia no pasó desapercibida, sobre todo porque durante las últimas semanas se había especulado sobre su regreso como conductora en la pantalla chica. La propia actriz confirmó los rumores en vivo: “Sí, los chismes eran ciertos”, dijo al iniciar su participación.

La también integrante del elenco de la teleserie ‘Los otros Concha 2’ fue presentada inicialmente como invitada por ‘Choca’ Mandros. El hecho también llamó la atención porque anteriormente se especulaba que podría integrarse a ‘América hoy’, aunque finalmente su aparición se dio en otro formato de la misma casa televisiva.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: 'Nunca había tenido una relación tan larga'

lr.pe

Melissa Paredes reaparece en televisión en 'Estás en todas' tras salida de Natalie Vértiz

Durante la emisión del sábado 24 de enero, ‘Choca’ Mandros presentó a la actriz con entusiasmo. “Hoy me acompaña una belleza de aquellas, actriz, pero de las buenas. Hoy día, Melissa Paredes como invitada”, expresó el conductor al darle la bienvenida.

Al ingresar al set, la esposa de Anthony Aranda manifestó su emoción por estar en el programa y reveló que muchas personas ya le habían consultado sobre su ingreso. “Sí, los chismes eran ciertos. Me has estado escribiendo, ayer en la noche… yo sí estoy en todas”, afirmó, generando revuelo entre los televidentes y seguidores del espacio.

PUEDES VER: Natalie Vértiz lanza fuerte mensaje contra joven que ofendió a influencer durante concierto de Bad Bunny: 'Qué rabia tengo'

lr.pe

Natalie Vértiz dejó 'Estás en todas' tras seis años en la conducción

La salida de Natalie Vértiz fue anunciada previamente por ‘Choca’ Mandros, quien explicó que la decisión respondió a nuevos proyectos profesionales de la modelo y conductora. Al inicio del programa, el presentador dedicó unas palabras a su excompañera.

“Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie, a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos”, expresó.

'Choca' también destacó el crecimiento de Vértiz en el ámbito digital. “Le está yendo súper chévere como influencer a nivel internacional. La verdad es que tomamos esta decisión con mucha pena. Son seis años que compartimos con ella, hemos vivido muchas cosas de su vida. Respetamos la decisión de Natalie y nos da mucha pena”, señaló durante la emisión.

Notas relacionadas
Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: “Nunca había tenido una relación tan larga”

Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: “Nunca había tenido una relación tan larga”

LEER MÁS
Melissa Paredes, Vania Bludau y más presentes como invitados en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en Lima

Melissa Paredes, Vania Bludau y más presentes como invitados en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en Lima

LEER MÁS
Melissa Paredes asegura que Rodrigo 'Gato' Cuba justificó el 'like' que le dio a un polémico comentario sobre ella: "No se dio cuenta"

Melissa Paredes asegura que Rodrigo 'Gato' Cuba justificó el 'like' que le dio a un polémico comentario sobre ella: "No se dio cuenta"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gabriel Calvo enfrenta a Carlos Zambrano y asegura que le insistió a su amiga para invitarla a su casa: "Le ha escrito 15 veces"

Gabriel Calvo enfrenta a Carlos Zambrano y asegura que le insistió a su amiga para invitarla a su casa: "Le ha escrito 15 veces"

LEER MÁS
Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

LEER MÁS
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Espectáculos

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

¡De los escenarios a las canchas!: Jonatan Rojas, el 'Felino de la cumbia', fichó por conocido club y jugará la Copa Perú 2026

‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025