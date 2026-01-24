Melissa Paredes sorprendió al aparecer en la conducción del programa sabatino ‘Estás en todas’ en reemplazo de Natalie Vértiz. Su presencia no pasó desapercibida, sobre todo porque durante las últimas semanas se había especulado sobre su regreso como conductora en la pantalla chica. La propia actriz confirmó los rumores en vivo: “Sí, los chismes eran ciertos”, dijo al iniciar su participación.

La también integrante del elenco de la teleserie ‘Los otros Concha 2’ fue presentada inicialmente como invitada por ‘Choca’ Mandros. El hecho también llamó la atención porque anteriormente se especulaba que podría integrarse a ‘América hoy’, aunque finalmente su aparición se dio en otro formato de la misma casa televisiva.

Melissa Paredes reaparece en televisión en 'Estás en todas' tras salida de Natalie Vértiz

Durante la emisión del sábado 24 de enero, ‘Choca’ Mandros presentó a la actriz con entusiasmo. “Hoy me acompaña una belleza de aquellas, actriz, pero de las buenas. Hoy día, Melissa Paredes como invitada”, expresó el conductor al darle la bienvenida.

Al ingresar al set, la esposa de Anthony Aranda manifestó su emoción por estar en el programa y reveló que muchas personas ya le habían consultado sobre su ingreso. “Sí, los chismes eran ciertos. Me has estado escribiendo, ayer en la noche… yo sí estoy en todas”, afirmó, generando revuelo entre los televidentes y seguidores del espacio.

Natalie Vértiz dejó 'Estás en todas' tras seis años en la conducción

La salida de Natalie Vértiz fue anunciada previamente por ‘Choca’ Mandros, quien explicó que la decisión respondió a nuevos proyectos profesionales de la modelo y conductora. Al inicio del programa, el presentador dedicó unas palabras a su excompañera.

“Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie, a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos”, expresó.

'Choca' también destacó el crecimiento de Vértiz en el ámbito digital. “Le está yendo súper chévere como influencer a nivel internacional. La verdad es que tomamos esta decisión con mucha pena. Son seis años que compartimos con ella, hemos vivido muchas cosas de su vida. Respetamos la decisión de Natalie y nos da mucha pena”, señaló durante la emisión.