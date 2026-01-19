Luego de meses de rumores, Brooklyn Peltz Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, rompió su silencio y confirmó públicamente su distanciamiento familiar. A través de un comunicado difundido en sus historias de Instagram, el joven decidió hablar por primera vez sobre la ruptura con sus padres, un conflicto que ya venía siendo vinculado a su relación sentimental con Nicola Peltz

“He guardado silencio durante años e intenté mantener estos temas en privado, pero mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, obligándome a hablar y aclarar algunas de las mentiras que se han dicho”, expresó. Además, fue tajante al descartar una reconciliación: “No quiero retomar la relación con mi familia. No estoy siendo manipulado, por primera vez me estoy defendiendo”, señaló.

Brooklyn Beckham revela que sus padres intentaron arruinar su relación con su pareja

Brooklyn aseguró que, desde siempre, sus padres han manejado la narrativa pública de la familia y proyectado una imagen que, según él, no refleja la realidad. Cuestionó las apariciones “forzadas” en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones que calificó como poco auténticas, y afirmó haber sido testigo de cómo se difundieron versiones falsas en los medios para proteger una fachada, incluso afectando a terceros. “La verdad siempre termina saliendo”, sostuvo.

Además, acusó a sus padres de interferir constantemente en su relación con Nicola Peltz, incluso antes de su boda. Reveló que su madre canceló a última hora el vestido que diseñaría para su esposa, obligándola a buscar una alternativa de urgencia. También afirmó que, semanas antes del matrimonio, fue presionado e incluso intentaron persuadirlo para ceder los derechos sobre su nombre, una decisión que habría impactado en su esposa y en sus futuros hijos. Según explicó, su negativa marcó un quiebre definitivo en la relación familiar, ya que desde entonces el trato hacia él cambió por completo.

Brooklyn Beckham cuenta cómo su madre minimizaba a su pareja

Brooklyn relató nuevos episodios que, según él, marcaron el quiebre definitivo con su familia durante la organización de su boda. Aseguró que su madre llegó a insultarlo por decidir sentar a las niñeras de él y de Nicola en su mesa, pese a que ambos padres tenían mesas propias muy cerca. Además, denunció que la noche previa al matrimonio algunos familiares le dijeron que su esposa “no era de sangre” y que “no formaba parte de la familia”. Desde que decidió ponerse del lado de Nicola, afirma que fue blanco de ataques constantes, tanto en privado como a través de la prensa, e incluso señaló que sus padres habrían impulsado a sus hermanos a criticarlo en redes sociales, hasta que finalmente lo bloquearon.

También contó que uno de los momentos más importantes de la boda fue arruinado públicamente. Según su versión, el primer baile que había preparado con su esposa fue interrumpido cuando su madre apareció inesperadamente en el escenario y bailó con él frente a cientos de invitados, en una situación que calificó como humillante e incómoda. Debido a ello, la pareja habría considerado renovar sus votos para reemplazar los recuerdos negativos de ese día.

Finalmente, Brooklyn afirmó que Nicola ha sido desairada de manera reiterada por su familia. Acusó a su madre de invitar a exparejas suyas con la intención de incomodarlos y relató que, durante un viaje a Londres por el cumpleaños de su padre, fueron ignorados durante días. Sostuvo que solo les ofrecieron verlo en una fiesta masiva con cámaras y, cuando finalmente aceptó reunirse, impuso la condición de que su esposa no estuviera presente. Para él, ese episodio fue un punto de no retorno, ya que posteriormente su familia volvió a negarse a verlo cuando estuvieron en Los Ángeles.