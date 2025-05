Ducelia Echevarría se quiebra al confesar que no quería ser miss Perú y revela cuál era su verdadero sueño: “No me inspira intentarlo”

La exchica reality Ducelia Echevarría conmovió a muchos televidentes durante su participación en ‘El valor de la verdad’, al revelar que no deseaba ser miss Perú y que solo lo hizo para complacer a su madre, ya que era el gran sueño de ella. Asimismo, expuso por primera en televisión nacional cuál era su verdadero sueño y por qué este se vio truncado.

Vale recordar que la modelo, nacida en Oxapampa, representó a Pasco en la edición del Miss Perú Universo del 2014, quedando entre las 12 finalistas en un certamen donde también participó Brunella Horna.

Ducelia Echevarría revela que fue Miss Perú para complacer a su madre

Ante la pregunta directa de Beto Ortiz a Ducelia Echevarría, sobre si quería ser Miss Perú, la modelo tomó aire y se sinceró. ““En realidad, no. Lo hice por mi mamá. Era el sueño de ella. Yo me sentía bien porque me llevaba a diferentes lugares del evento y eso me daba felicidad”, contó en un inicio.

La exchica reality rompió en llanto al revelar, por primera vez en televisión, que su verdadero sueño era ser cantante. Sin embargo, explicó que un cambio en su voz apagó por completo su motivación para seguir ese camino artístico.

“Mi sueño era ser cantante, y no se lo he contado a nadie hasta ahora. Mi abuelo, todas las tardes, regresaba del trabajo y tocaba su guitarra, y yo cantaba con él. Nuestro sueño, de ambos, era cantar juntos. Pero, al verse perjudicada mi voz, ya no me ha dado la inspiración de intentarlo. Ahora mis sueños solo están basados en mi trabajo y en mi hija”, dijo entre lágrimas.

Ducelia Echevarría revela la verdad detrás del cambio en su voz

En su participación en ‘El valor de la verdad’, Ducelia Echevarría no pudo contener las lágrimas al contar la verdadera razón detrás del cambio en su voz a lo largo de los años. Según explicó, este cambio se originó por un tratamiento con esteroides que recibió influenciada por su entonces pareja, mientras se preparaba para competir en el certamen Miss Perú Mundo 2014.

Pero eso no fue todo. Ese cambio también le valió burlas de sus compañeras en Esto es guerra, señalando directamente a Rosángela Espinoza.“Rosángela fue la única que me faltó el respeto. Me decía cosas como ‘fierro, catre, botella’, como un ropavejero, me imitaba y se burlaba de mí”, relató con la voz entrecortada.