Ducelia Echevarría, exchica reality conocida por su participación en 'Combate' y 'Esto es guerra', reveló que vivió un angustiante momento junto a su hija Claire, de 9 años, tras sufrir un accidente automovilístico. La influencer contó que ambas viajaban en su camioneta cuando fueron impactadas por otro vehículo, lo que les provocó un gran susto.

“Tuvimos un accidente que nos sacudió el alma. Un conductor imprudente no miró, no frenó e impactó a nuestra camioneta”, declaró Ducelia Echevarria al diario Trome. Afortunadamente, tanto ella como su pequeña hija salieron ilesas del incidente. No obstante, la exchica reality prefirió no brindar más detalles sobre lo ocurrido.

Ducelia Echevarría confiesa que solo fueron lesiones leves tras sufrir accidente

La exchica reality de 32 años aseguró que tanto ella como su hija no sufrieron lesiones graves tras el accidente, aunque reconoció que el impacto pudo haber tenido consecuencias mayores. “Gracias a Dios solo fueron lesiones leves. Pero no dejo de pensar en lo que pudo haber pasado”, expresó con evidente preocupación.

Ducelia Echevarría. Foto: Instagram

Ducelia Echevarría confiesa cuál era su verdadero sueño tras su paso por 'Combate' y 'Esto es guerra'

Ducelia Echevarría conmovió a muchos televidentes durante su participación en 'El valor de la verdad', al confesar que no deseaba ser Miss Perú y que solo aceptó participar en el certamen para cumplir el sueño de su madre. Durante la entrevista con Beto Ortiz, la exchica reality se sinceró al responder que nunca fue su verdadero anhelo portar la corona de belleza. “En realidad, no. Lo hice por mi mamá. Era el sueño de ella. Yo me sentía bien porque me llevaba a diferentes lugares del evento y eso me daba felicidad”, expresó.

La emoción fue en aumento cuando, por primera vez en televisión, la exchica reality reveló cuál era su verdadero sueño: convertirse en cantante. Entre lágrimas, recordó que compartía esa ilusión con su abuelo, quien tocaba la guitarra todas las tardes mientras ella cantaba. “Nuestro sueño, de ambos, era cantar juntos. Pero, al verse perjudicada mi voz, ya no me ha dado la inspiración de intentarlo”, confesó y reconoció que hoy sus sueños están enfocados en su trabajo y en su hija.