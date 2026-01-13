HOYSuscripcion LR Focus

BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial
Espectáculos

BTS gira mundial 2026: qué hicieron sus integrantes en estos 4 años separados y qué proyectos marcaron sus carreras

Tras casi cuatro años lejos de los escenarios como grupo, los siete miembros de BTS vuelven a reunirse con nueva música.

BTS regresa con su tour mundial este 2026.
BTS regresa con su tour mundial este 2026.

La espera terminó para millones de seguidores de BTS en todo el mundo. Luego de casi cuatro años de pausa obligatoria debido al servicio militar en Corea del Sur, la banda surcoreana confirmó su regreso oficial en 2026 con un nuevo álbum de estudio y una gira mundial que marcará una nueva etapa en su historia.

El anuncio llegó a través de sus plataformas oficiales, donde se activó una cuenta regresiva acompañada de símbolos rojos que apuntan al lanzamiento musical fijado para el 20 de marzo. Aunque los detalles sobre precios y recintos aún no han sido revelados, la expectativa crece entre los fans ante el retorno completo del septeto.

BTS y el fin del servicio militar: así se dio el esperado reencuentro

La reincorporación de los integrantes no ocurrió de forma simultánea. RM, V, Jimin y Jungkook fueron los últimos en completar el servicio militar en junio de 2025, cerrando así una etapa obligatoria que todo ciudadano surcoreano debe cumplir antes de los 28 años.

Durante ese periodo, cada artista tomó decisiones distintas. Algunos optaron por desarrollar proyectos personales, mientras otros eligieron mantener un perfil reservado. Ese tiempo fuera del grupo permitió que cada uno explorara nuevas facetas creativas.

BTS se volvieron a juntar para su tour mundial.

BTS se volvieron a juntar para su tour mundial.

Jin y J-Hope: lanzamientos solistas y nuevas experiencias artísticas

Kim Seok-jin, conocido como Jin, fue el primero en concluir su deber militar en junio de 2024. Meses después, debutó como solista con el miniálbum Happy, cuyo sencillo principal fue “Running Wild”. En 2025 presentó Echo, un segundo trabajo discográfico que consolidó su identidad musical.

A finales de ese mismo año, Jin sorprendió al público con una película estrenada en cines, basada en sus conciertos y giras como solista, ampliando así su presencia artística más allá de la música.

J-Hope, por su parte, terminó el servicio militar en octubre de 2024. Tras su salida, destacó el esfuerzo de las fuerzas armadas durante una conferencia de prensa. En 2025 lanzó varios sencillos, entre ellos “Sweet Dreams” junto a Miguel, “Mona Lisa” y “Killin’ It Girl” con GloRilla, reafirmando su versatilidad sonora.

Suga, RM y V: caminos distintos tras el receso obligatorio

Min Yoon-gi, conocido como Suga, cumplió su deber como agente de servicio social hasta junio de 2025. Luego de ese periodo, mantuvo un bajo perfil público, hasta que en diciembre comenzaron a circular imágenes del grupo reunido durante ensayos privados.

RM y V finalizaron juntos su servicio militar y fueron recibidos por cientos de fans. El líder de la banda llamó la atención al tocar el saxofón frente a ARMY, mientras V agradeció el apoyo con gestos cercanos. Ambos realizaron transmisiones especiales donde compartieron reflexiones personales sobre esa etapa.

Suga, RM y V, integrantes de la banda surcoreana BTS.

Suga, RM y V, integrantes de la banda surcoreana BTS.

Meses después, RM confesó en una transmisión en vivo la exigencia emocional que implicó la preparación para el regreso del grupo. V, en tanto, destacó por su transformación física y una intensa actividad en revistas y redes sociales. Para enero de 2026, además, se anunció el lanzamiento del libro fotográfico TYPE 非, centrado en su faceta artística.

Jimin y Jungkook: regreso conjunto y episodios recientes

Jimin y Jungkook completaron el servicio militar en junio de 2025 y participaron en una transmisión especial de BTS, donde relataron su experiencia junto al resto de integrantes. Jimin compartió posteriormente mensajes festivos con sus seguidores a través de redes sociales.

Jimin y Jungkook completaron el servicio militar en junio de 2025.

Jimin y Jungkook completaron el servicio militar en junio de 2025.

Jungkook, en cambio, enfrentó una situación delicada a inicios de 2026, luego de que la Policía de Seúl detuviera a una fan extranjera por merodear su vivienda. BigHit Music emitió un comunicado en el que advirtió que cualquier acción que atente contra la privacidad y seguridad de los artistas será sancionada penalmente.

Qué le espera a BTS en 2026: álbum, gira y premios

Con la formación completa, BTS ya trabaja en su quinto álbum de estudio, compuesto por 14 canciones interpretadas por todos sus miembros. Según BigHit Music, el disco refleja emociones y pensamientos acumulados a lo largo de su trayectoria, con una participación activa de los artistas en el proceso creativo.

El grupo también fue nominado a los iHeartRadio Awards 2026 en distintas categorías solistas. Además, el 13 de enero se confirmó una gira mundial con 79 conciertos en 34 regiones, que se extenderá desde abril de 2026 hasta marzo de 2027.

BTS en Perú por primera vez

Por primera vez, BTS llegará al Perú como parte de su gira mundial. La agrupación ofrecerá dos conciertos en Lima los días 9 y 10 de octubre de 2026, fechas que coinciden a pocos días del cumpleaños de Jimin. Hasta el momento, el recinto no ha sido anunciado.

Este anuncio marca un hito para ARMY Perú, que durante años esperó ver a la banda incluida en el itinerario oficial. La confirmación coincide con la preventa del nuevo álbum, programada para el 16 de enero, y su lanzamiento global el 20 de marzo.

