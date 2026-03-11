HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sporting Cristal se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores al vencer a Carabobo en la tanda de penales

La efectividad de Yoshimar Yotún, Santiago González y Cristiano Da Silva (3-2) fue crucial para la clasificación de los celestes.

Cristal accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Cristal accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores. | Sporting Cristal

Cristal, siempre está en la copa, su tradición es triunfar...”, dice parte de la letra de aquella polca que varios hinchas noventeros revivieron anoche en el estadio de Matute tras una agónica y sufrida clasificación a la fase de grupos de la Libertadores tras derrotar, en la tanda de penales (3-2), a Carabobo, que dio lucha y en los 90 reglamentarios venció 1-2, pero por el 0-1 en Venezuela en favor de los celestes, se tuvo que definir desde los doce pasos (2-2 global).

Fue un primer tiempo desastroso para los del Rímac. El propio Paulo Autuori intentó enmendar su error en la alineación con el ingreso de Santiago González y Maxloren Castro, por Luis Iberico y Catriel Cabellos, respectivamente, apenas a los 35 minutos, cuando ya estaban abajo en el marcador.

Los venezolanos aprovecharon los errores en defensa y Edson Castillo fue el encargado de armar la fiesta por partida doble (4’ y 29’). La gente no lo podía creer y pese a los intentos con Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gabriel Santana y el propio Cabellos, antes de su salida, no era suficiente.

En el complemento la actitud de Sporting Cristal fue otra y un nuevo cambio se ejecutó. Felipe Vizeu, que sigue en deuda, salió por Irven Ávila. En el primer ataque celeste llegaría el descuento. Leandro Sosa desbordó por derecha y mandó un balón ‘envenenado’ al área, en el segundo palo apareció Maxloren (50’) para poner la pierna izquierda y acrobáticamente descontar.

El ‘1’ del elenco granate fue la figura al sacar cinco remates claros a puerta. El partido no dio para más y se fueron a la definición desde los doce pasos: Yotún, Santiago González y Cristiano Da Silva fueron efectivos y aprovecharon los remates fallados de Orozco, Aponte y Oliveros para decir presente en una nueva Copa Libertadores.

¡Sporting Cristal a la fase de grupos! Rimenses vencieron a Carabobo por penales en la Copa Libertadores

¡Sporting Cristal a la fase de grupos! Rimenses vencieron a Carabobo por penales en la Copa Libertadores

Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

Talía Azcárate denuncia amenazas de muerte en su contra por opinar de fútbol: "No es pasión, es delito"

Talía Azcárate denuncia amenazas de muerte en su contra por opinar de fútbol: "No es pasión, es delito"

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

¡Sporting Cristal a la fase de grupos! Rimenses vencieron a Carabobo por penales en la Copa Libertadores

¡Sporting Cristal a la fase de grupos! Rimenses vencieron a Carabobo por penales en la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs U Católica Ecuador EN VIVO por Copa Libertadores Sub 20: celestes caen 1-0 ante ecuatorianos

Sporting Cristal vs U Católica Ecuador EN VIVO por Copa Libertadores Sub 20: celestes caen 1-0 ante ecuatorianos

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

