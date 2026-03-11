“Cristal, siempre está en la copa, su tradición es triunfar...”, dice parte de la letra de aquella polca que varios hinchas noventeros revivieron anoche en el estadio de Matute tras una agónica y sufrida clasificación a la fase de grupos de la Libertadores tras derrotar, en la tanda de penales (3-2), a Carabobo, que dio lucha y en los 90 reglamentarios venció 1-2, pero por el 0-1 en Venezuela en favor de los celestes, se tuvo que definir desde los doce pasos (2-2 global).

Fue un primer tiempo desastroso para los del Rímac. El propio Paulo Autuori intentó enmendar su error en la alineación con el ingreso de Santiago González y Maxloren Castro, por Luis Iberico y Catriel Cabellos, respectivamente, apenas a los 35 minutos, cuando ya estaban abajo en el marcador.

Los venezolanos aprovecharon los errores en defensa y Edson Castillo fue el encargado de armar la fiesta por partida doble (4’ y 29’). La gente no lo podía creer y pese a los intentos con Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gabriel Santana y el propio Cabellos, antes de su salida, no era suficiente.

En el complemento la actitud de Sporting Cristal fue otra y un nuevo cambio se ejecutó. Felipe Vizeu, que sigue en deuda, salió por Irven Ávila. En el primer ataque celeste llegaría el descuento. Leandro Sosa desbordó por derecha y mandó un balón ‘envenenado’ al área, en el segundo palo apareció Maxloren (50’) para poner la pierna izquierda y acrobáticamente descontar.

El ‘1’ del elenco granate fue la figura al sacar cinco remates claros a puerta. El partido no dio para más y se fueron a la definición desde los doce pasos: Yotún, Santiago González y Cristiano Da Silva fueron efectivos y aprovecharon los remates fallados de Orozco, Aponte y Oliveros para decir presente en una nueva Copa Libertadores.