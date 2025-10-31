Farid Ode presenta a su joven novia y sorprende con la diferencia de edad: "El amor de mi vida"

Farid Ode presentó oficialmente a su pareja, una joven venezolana de 26 años llamada Scarlett, con quien afirmó estar en una relación desde hace cuatro años. A través de una entrevista con el programa 'Magaly TV, la Firme", el empresario cevichero se mostró muy contento y confesó estar muy enamorado de la joven. "Es el amor de mi vida", señaló.

Según el reportaje, ambos se conocieron en Villa El Salvador, distrito donde Ode tiene su cevichería 'La fogatita marina'. Además, Scarlett no solo cumple el papel de ser su pareja, sino que también, es la encargada de administrar las cuentas e insumos del negocio. "Me encargo de llevar toda la administración, de los insumos, más o menos por esa parte lo apoyo", aseguró la joven, demostrando así la buena dupla entre ellos.

Farid Ode oficializa a su nueva pareja 26 años menor

Para Farid, la diferencia de edad entre ambos no sería ningún inconveniente, debido a que indicó que a pesar de ser 26 años mayor ha sabido congeniar con el carácter de su novia. "Tengo 52 años, pero no quiere decir que me comporte como un viejo pues. Viejo es el sol y todavía alumbra...", dijo entre risas el ex de Mariella Zanetti.

De igual manera, Scarlett sostuvo que fue Farid quien le planteó la oportunidad de conocerlo, y que surgió una rápida conexión desde la primera salida. "Hubo química, él hacía que nuestras salidas fueran divertidas", aseguró la rubia venezolana.

El popular 'Fogatita' también aprovechó para bromear sobre los comentarios que le hacen algunos clientes en su cevichería en torno a la edad de su novia. "Yo sé que lo hacen por molestar, el Perú entero conoce a mis hijas. Siempre digo, es mi hija no reconocida (Scarlett)", expresó de manera risueña Ode.