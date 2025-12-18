Luego de que Laura Spoya confesara los motivos por los que registró 'La Manada' a su nombre y del empresario José Zafra, con quien vincularon sentimentalmente a la exMiss Perú, la conductora del canal de YouTube 'Satélite+' contó una anécdota que sorprendió a todos. Según explicó, le pidió al productor Abneer Robles que registrara la frase 'Good Time', nombre del streaming donde participaban anteriormente, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Sin embargo, dicho registro no llegó a concretarse, ya que un excompañero del canal de YouTube 'Todo Good' se adelantó e inscribió el nombre antes que ellos.

Laura Spoya confiesa que aconsejó a Abner registrar el nombre 'Good Time' ante Indecopi

Según comentó Laura Spoya, antes de iniciar el proyecto 'Good Time' en el canal de YouTube 'Todo Good', le aconsejó a Abneer registrar el nombre ante Indecopi. Sin embargo, debido a que el productor se demoró, el nombre terminó siendo patentado por otra persona vinculada al streaming. Aunque no mencionó nombres, seguidores dejaron entrever que se trataría de “El Pelao”, miembro del equipo.

"Lo llamé (un día) y le dije: 'cholo, ¿registrarte el nombre' Ustedes ya saben, el de 'GT' (Good Time). Yo se lo dije antes de empezar el proyecto. Tú llega, pon el proyecto, el nombre es tuyo, tú lo registras, papelito manda. Se surró lo que le dije y lo atrasaron porque así es la vida y así son los negocios. Quien se duerme se lo lleva la corriente", señaló la exMiss Perú.

Esta confesión dejó sorprendido a Gerardo Pe, quien no dudó en señalar que el nombre 'Good Time' sí le pertenecía a Abneer. "En realidad el nombre de 'Good Time' es tuyo. Te quedaste ahí.