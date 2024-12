En medio de toda la polémica desatada por los comentarios de Anís Samanez sobre el pueblo shipibo-konibo, su exmejor amiga Fiorella Chirichigno salió al frente y marcó distancia de la diseñadora, asegurando que la creadora de moda peruana está "viviendo una realidad paralela".

Fiorella Chirichigno critica duramente a diseñadora Anís Samanez

A través de sus redes sociales, Fiorella Chirichigno rompió su silencio y se refirió a los polémicos comentarios de Anís Samanez sobre la comunidad shipibo-konibo. Luego de que la líder shipiba, Milka Franco, afirmara que la diseñadora la maltrató verbalmente y que le pagó una cantidad mínima por su trabajo, la modelo respaldó a la artista shipiba y señaló que "le cree al 300% y que pone sus manos al fuego por ella".

"Yo conozco a la persona a la cual se refiere, a la diseñadora esta y he vivido muchos momentos de cerca, he visto la calidad de persona y de ser humano", dijo inicialmente Fiorella en un vídeo de Instagram, afirmando que el comunicado de Milka Franco pinta "de pies a cabeza la realidad de esta situación y de lo que es esta persona (Anís Samanez) que no quiero ni mencionar porque de verdad me contamino".

Pero la cosa no quedó ahí, Fiorella Chirichigno aseguró que toda la polémica nació a raíz del ego de Anís Samanez y que es una situación "deleznable e indignante". "Es triste ver como una persona por cuidar su ego ya no es capaz de ver errores, de asumir responsabilidades. Se ha perdido en él, para que vean lo que hace un ego tan grande, donde si lo mata, pierde todo lo que es su identidad y no quiere", señaló.

Finalmente, ante presuntas acciones legales que Anis Samanez podría tomar en su contra, la modelo señaló que su examiga "desvaría y que vive en una realidad paralela".