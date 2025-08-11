La vez que Cristiano Ronaldo reveló por qué aún no se casaba con Georgina Rodríguez: "Hagamos Clic"

El futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez han decidido dar el gran paso hacia el matrimonio después de nueve años de relación. La noticia se dio a conocer hace unas horas, cuando la modelo argentina-española sorprendió al mundo compartiendo en sus redes sociales una fotografía del impresionante anillo de diamantes que recibió del astro portugués. Ella acompañó la imagen con un mensaje breve pero cargado de emoción: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral y encendió una ola de felicitaciones, reacciones y comentarios tanto de fanáticos como de celebridades y medios de comunicación alrededor del mundo. No obstante, el futbolista había explicado que el momento en el cual le iba a pedir la mano iba a ser cuando el sentia que ambos "hicieran click", según lo que mencionó en una entrevista pasada.

Entre las anécdotas que Georgina ha compartido, destaca una entrevista pasada, en la cual ella recalco que sus familiares y amigos cercanos preguntaban constantemente cuándo llegaría la boda. “Siempre están bromeando sobre la boda: ‘¿Cuándo es la boda?’”, comentó entre risas. Incluso confesó que desde que se popularizó la canción “El Anillo” de Jennifer Lopez, en 2018, comenzaron a cantársela, haciendo referencia a la espera por la propuesta.

Cristiano Ronaldo asegura que se casará con Georgina Rodríguez y que solo estaba esperando el momento adecuado

Por su parte, Cristiano Ronaldo siempre ha mantenido el tema del matrimonio en un tono optimista y seguro. En varias entrevistas había afirmado que estaba “1000 % seguro” de que se iba a casar con Georgina. Con su característico sentido del humor, comentó que todo se daría “cuando hagamos clic”, y que la fecha podría ser en un año, en seis meses o incluso en un mes.

La historia de amor entre el futbolista y la modelo comenzó en 2016, en un encuentro casual que ninguno de los dos olvidará. Se conocieron en una tienda de lujo en Madrid, donde Georgina trabajaba como asistente de ventas. Él ya era una estrella consolidada del fútbol internacional; ella, una joven con sueños propios que jamás imaginó que aquel cliente se convertiría en su compañero de vida. Desde aquel primer cruce de miradas, iniciaron una relación que decidieron mantener lejos del ruido mediático, construyéndola paso a paso, con paciencia, respeto y una conexión que con el tiempo se hizo más profunda.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian compromiso tras superar pérdidas y formar una familia unida

A lo largo de estos años, Cristiano y Georgina han formado una familia sólida y unida. Hoy crían juntos a cinco hijos: Alana Martina y Bella Esmeralda, fruto de su relación, además de Cristiano Jr., Eva y Mateo, a quienes Georgina ha criado como si fueran suyos. Su vida familiar ha estado marcada por momentos de gran felicidad, pero también por episodios dolorosos, como la pérdida de uno de sus mellizos en 2022. Este difícil capítulo puso a prueba su fortaleza como pareja, pero también reafirmó la unión que los caracteriza.

Ahora, con el anuncio oficial y el anillo en su dedo, Georgina y Cristiano se preparan para una nueva etapa en su historia, una que millones de seguidores seguirán de cerca. Su relación, construida sobre el amor, la paciencia y la resiliencia, se encamina hacia un capítulo que promete ser tan brillante como el diamante que simboliza su compromiso.