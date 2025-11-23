Exmodelo Vanessa Tello luce radical cambio de look tras cortarse el cabello: “Estaba en el momento perfecto”

Vanessa Tello fue, hace algunos años, una de las modelos más mediáticas de la televisión peruana. Su belleza y carisma la llevaron a formar parte de ‘Esto es guerra’ y de diversos programas de entretenimiento, además de ganar diversos concursos de belleza como el ‘Miss colita’, que la convirtieron en una de las mujeres más queridas del país.

Sin embargo, decidió abandonar ese mundo y enfocarse en sus estudios, logrando convertirse en nutricionista bariátrica, profesión en la que se desempeña actualmente. Ahora, la exprofesional en la salud sorprendió al mostrar un cambio total en su imagen tras cortarse el cabello por una conmovedora razón. “Estaba en el momento perfecto”, compartió.

Vanessa Tello fue una de las modelos más populares del Perú. Foto: Instagram.

Vanessa Tello impacta con su nueva imagen tras cortarse el cabello

Vanessa Tello, de 34 años, publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos donde luce su nueva imagen, ahora sin su característica cabellera. No obstante, la exchica reality reveló que decidió cortarse su cabello para donarlo.

“Tengo la bendición de que mi pelo crece, pero para otros se cae… Hace tiempo tenía ganas de hacerme este cambio de look y poder donar mi pelo. Me sentí que estaba en el momento perfecto de poder dejar este exceso de “peso/ pelo” atrás”, escribió la nutricionista, quien está casada con el empresario José Noriega.

Cientos de usuarios halagaron a Tello y la felicitaron por tomar una decisión motivada por un gesto solidario hacia otros. “Corte de cabello con propósito, más linda aún”, “Qué bendecida fuiste por ese cabello, otras sufrimos de alopecia y deseamos que nuestro cabello crezca siquiera un poquito”, “Hermosa con pelo corto”, “Hermosa siempre, pero con tu cabello corto realza tus facciones y estilo”, fueron alguno de los cientos de comentarios a favor de la exintegrante de ‘Esto es guerra’ en Instagram.

Vanessa Tello: su nueva vida junto a su esposo e hija

Vanessa Tello pasó a las filas de las casadas el 21 de enero de 2023, cuando contrajo matrimonio con el empresario José Noriega (47), con quien tiene una diferencia de edad de 13 años. Además, es madre de una niña fruto de su relación pasada con el también empresario Juan Vargas.

Aunque se mantiene alejada de la televisión, la exmodelo utiliza constantemente sus redes sociales para compartir consejos de nutrición a sus seguidores desde su clínica. Actualmente, cuenta con una maestría en obesidad y trastorno de la conducta alimentaria