Daniela Cilloniz cuenta que fue discriminada en EE.UU. por ser latina y relata cómo logró sobrevivir: "Mi inglés no era perfecto"
Daniela Cilloniz compartió su experiencia en EE.UU., donde enfrentó discriminación por ser latina y habló sobre las dificultades de buscar empleo tras mudarse a Hollywood. "Empecé barriendo".
- Daniela Cilloniz le pide perdón a Maju Mantilla tras generar revuelo por sus afirmaciones: "No sabía que Fernando Díaz es casado"
Daniela Cilloniz, actriz y conductora, sorprendió al contar capítulos de su vida cuando estuvo en los Estados Unidos. A través de una reciente entrevista, Cilloniz, preció que viajó a Norteamérica para estudiar actuación con un buen maestro en Hollywood y que su padre le iba a costear las clases.
Sin embargo, le comentó que ella debía buscar algún empleo para que viva y se costee sus gastos. "Era difícil, no tenía mucha experiencia más que mis clases de actuación y allá me discriminaban mucho por ser latina", comentó Cilloniz para el programa 'Café con la Chevez'.
TE RECOMENDAMOS
Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD
PUEDES VER: ¡Orgullo para el Perú! Tesis de ingeniero peruano será usado por la NASA para estudiar el clima del espacio
Daniela Cilloniz cuenta cómo logró sobrevivir en los Estados Unidos
En su relato, la actriz peruana, reveló que al buscar empleo sobre actuación no la consideraba debido a ser latina y que tampoco hablaba fluido el inglés, situación que empeoró su estadía en Estados Unidos. "En los castings mi inglés no era perfecto, entonces no me salía nada del tema actoral y empecé a buscar trabajo en los restaurantes peruanos que hay allá".
Es así como, la necesidad hizo que poco a poco empiece de abajo, "Empecé barriendo, tuve que barrer pisos, pelar papas, pero me pagan bien. Me fui ganado la confianza de los dueños y estuve en dos restaurantes". Luego, enfatizó que fue mesera y las propinas le ayudaban mucho, así como también perfeccionaba su inglés.
Daniela Cilloniz reflexiona sobre su vivienda en Hollywood: "Te hace ser más humano"
La también conductora de TV, Daniela Cilloniz, comentó que su proceso de vida en los Estados Unidos no ha sido fácil y contó lo duro que fue vivir allá los primeros días. "Inclusive al principio un mes, no tenía para comprar comida y en la calle donde vivía dejaban cosas para la gente que no tenía planta de una iglesia, e iba con mi canasta y me daban mi arroz, y las primeras semanas eran así".
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
Por ello, Cillóniz reflexionó y comentó que su vivencia la ha hecho más humana. "Pero, eso te hace ser más humano, empezar de abajo y subir y saber lo que es barrer. Son cosas que a mí me hicieron crecer mucho como persona".