Daniela Cillóniz cuenta que fue discriminada en EE.UU. por ser latina y relata cómo logró sobrevivir. | Composición LR/Café con la Chevez.

Daniela Cillóniz cuenta que fue discriminada en EE.UU. por ser latina y relata cómo logró sobrevivir. | Composición LR/Café con la Chevez.

Daniela Cilloniz, actriz y conductora, sorprendió al contar capítulos de su vida cuando estuvo en los Estados Unidos. A través de una reciente entrevista, Cilloniz, preció que viajó a Norteamérica para estudiar actuación con un buen maestro en Hollywood y que su padre le iba a costear las clases.

Sin embargo, le comentó que ella debía buscar algún empleo para que viva y se costee sus gastos. "Era difícil, no tenía mucha experiencia más que mis clases de actuación y allá me discriminaban mucho por ser latina", comentó Cilloniz para el programa 'Café con la Chevez'.

TE RECOMENDAMOS Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

Daniela Cilloniz cuenta cómo logró sobrevivir en los Estados Unidos

En su relato, la actriz peruana, reveló que al buscar empleo sobre actuación no la consideraba debido a ser latina y que tampoco hablaba fluido el inglés, situación que empeoró su estadía en Estados Unidos. "En los castings mi inglés no era perfecto, entonces no me salía nada del tema actoral y empecé a buscar trabajo en los restaurantes peruanos que hay allá".

Es así como, la necesidad hizo que poco a poco empiece de abajo, "Empecé barriendo, tuve que barrer pisos, pelar papas, pero me pagan bien. Me fui ganado la confianza de los dueños y estuve en dos restaurantes". Luego, enfatizó que fue mesera y las propinas le ayudaban mucho, así como también perfeccionaba su inglés.

Daniela Cilloniz reflexiona sobre su vivienda en Hollywood: "Te hace ser más humano"

La también conductora de TV, Daniela Cilloniz, comentó que su proceso de vida en los Estados Unidos no ha sido fácil y contó lo duro que fue vivir allá los primeros días. "Inclusive al principio un mes, no tenía para comprar comida y en la calle donde vivía dejaban cosas para la gente que no tenía planta de una iglesia, e iba con mi canasta y me daban mi arroz, y las primeras semanas eran así".

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Por ello, Cillóniz reflexionó y comentó que su vivencia la ha hecho más humana. "Pero, eso te hace ser más humano, empezar de abajo y subir y saber lo que es barrer. Son cosas que a mí me hicieron crecer mucho como persona".