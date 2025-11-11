HOYSuscripcion LR Focus

Prima' de Josimar responde luego de que el cantante amenazara con enviarla a la cárcel: "El que no la debe, no la teme"

'Prima' de Josimar hizo oídos sordos a las amenazas del salsero y aseguró que se tomará el tiempo de recolectar todas las pruebas necesarias. Una vez más, aseguró que espera mellizos del cantante.

'Prima' de Josimar se ríe de las amenazas del salsero. Foto / Composición: LR
Un nuevo capítulo se suma a la novela entre Josimar Fidel y Verónica González, la ciudadana venezolana señalada como la 'prima' del intérprete de 'La mejor de todas'. Pese a que el salsero anunció que iniciará acciones legales en su contra, la manicurista pasó por agua fría las advertencias y señaló que se tomará el tiempo de juntar todas las pruebas necesarias.

Gonzáles volvió a pronunciarse para las cámaras de 'Magaly TV, la firme", y afirmó que tiene cómo demostrar que el 'Rey de la salsa perucha' miente. Además, señaló que no teme ir presa porque "El que no la debe, no la teme", expresó, restándole importancia a las amenazas de Josimar, quien se mostró enfurecido por las declaraciones de la venezolana, mismas que, asegura, han afectado a su núcleo familiar.

PUEDES VER: Josimar no calla más contra su 'prima' y amenaza con denunciarla: 'Te voy a meter presa, muestra todo lo que tú hablas'

La 'prima' de Josimar minimiza amenazas del salsero

"Imagínate jajaja que locura de verdad, pero bueno, ya sabemos cómo es, o sea. Yo no sé qué les sorprende, si ya ustedes saben cómo es, es lo que no entiendo", declaró para Magaly Medina, quien anteriormente cuestionó la rinoplastia a la que se sometió la joven, por el riesgo que representa que una mujer en estado de gestación se someta a una intervención quirúrgica.

Ante la insistencia de la reportera de la popular 'Urraca', quien le consultó si realmente espera mellizo del Josimar, respondió: "Me han preguntado eso 50 millones de veces ya. Ahora lo que voy a hacer es tomarme el tiempo de juntar todas mis cosas". El proceso de gestación de Verónica González ha sido puesto en duda, así como el hecho de que Josimar sea el progenitor de los niños aún por nacer.

PUESDE VER: Josimar descarta vínculo de paternidad en el embarazo de su ‘prima’ Verónica González: 'Sé lo que hice y lo que no"'Espectáculos | La República

Josimar amenaza a su 'prima'

Visiblemente molesto, Josimar declaró que no existe ninguna sola prueba de que mantuvo una relación con Verónica González, su supuesta prima, sin embargo, sí existe un video donde se les observa caminando de las manos por las calles de España.

Según el cantante, sus abogados se encuentran en España y no pararán hasta enviarla a la cárcel. “Te voy a ver presa porque con mi familia nadie se mete “, señaló. “¿Dónde están las pruebas de que yo la llamo a esa señora? Todo lo que usted ha dicho, lo va a tener que probar”, finalizó.

