En la reciente edición de ‘Desvelados’, Korina Rivadeneira agradeció públicamente el rápido accionar de las autoridades tras la denuncia y posterior detención de Tyler, el ciudadano húngaro que la tocó sin su consentimiento durante una función del espectáculo ‘Dioses del circo’. Este espectáculo también fue clausurado definitivamente por la Municipalidad de Surco después de lo ocurrido.

La conductora de televisión destacó la labor de dichas entidades y aprovechó para enviar un mensaje en nombre de las víctimas que no tienen la misma visibilidad ni respaldo. “Las autoridades han actuado de manera incansable por este caso y quiero desear de todo corazón y pedirle sobre todo que no solamente se actúe de esta forma con personajes públicos como yo, sino con todas las víctimas que sufren o están expuestas a este tipo de situaciones y hasta peores”, dijo la modelo venezolana, mostrándose muy sensible.

Korina Rivadeneira manda fuerte mensaje tras la detención del bailarín que la acosó

Este 23 de julio, Korina Rivadeneira compartió en su programa cómo vivió los últimos días tras la difícil experiencia que le tocó enfrentar y todo lo que pasó por su mente cuando fue a pasar el examen médico. Como se sabe, la modelo acudió a la Comisaría de Monterrico para brindar su declaración y recibió el respaldo tanto de las autoridades como del Ministerio de la Mujer.

“¿Cómo se debe sentir para esas víctimas que han sufrido agresiones mucho peores y que además viven con sus agresores? Eso debe ser horrible. Y que encima no tengas el apoyo de tus familiares”, expresó con tristeza.

La esposa de Mario Hart también resaltó el respaldo que recibió por parte de la prensa y de figuras públicas que visibilizaron su caso y ayudaron a que no quedara impune. “Con justa razón porque todo ha sido con justa razón, el trabajo de las autoridades, el trabajo del Ministerio de la Mujer, el apoyo en redes sociales, de la prensa, todo ha sido porque esto es completamente justo y lo merezco yo y lo merecen todas las personas que pasan por algo similar”, dijo de forma contundente.

Bailarín de circo está siendo investigado por caso de tocamientos indebidos

Según informó el Ministerio Público en un comunicado oficial, el ciudadano húngaro Vajda Zoltan, conocido como Tyler, está siendo investigado por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de Korina Rivadeneira, ocurrido durante una función del espectáculo Dioses del Circo.

La fiscal Luz Marina Palacios indicó que el acusado fue intervenido de inmediato y permanece bajo detención mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. De comprobarse su responsabilidad, Zoltan podría recibir una pena de hasta ocho años de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal peruano.