Muere Sam Rivers, histórico bajista y fundador de Limp Bizkit, a los 48 años

La música está de luto. A través de sus redes sociales, Limp Bizkit entristeció a sus miles de seguidores de todo el mundo al dar a conocer el sensible fallecimiento de Sam Rivers, quien fue bajista y fundador de la banda de Nu metal. El músico partió a la eternidad este sábado 18 de octubre, a sus 48 años.

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano. A nuestro compañero de banda. A nuestro latido”, así inició el post de despedida que publicó la propia banda a través de su cuenta en Instagram.

Sam Rivers será recordado por su música y su legado benéfico. Foto: Instagram

Limp Bizkit se despide de Sam Rivers



Limp Bizkit, la banda que confirmó un concierto en Lima para este 9 de diciembre en Costa 21, destacó el aporte de su bajista a la impronta del grupo. “Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, manifestaron en Instagram.



“Compartimos tantos momentos (salvajes, tranquilos, hermosos) y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí. Fue un ser humano único en la vida. Una auténtica leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo”, añadió la banda oriunda de Florida en Estados Unidos.



¿De qué murió Sam Rivers?



Diversos medios de comunicación confirmaron que Sam Rivers falleció a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que padecía desde hace varios años.



Dj Lethal, integrante de Limp Bizkit, lamentó la pérdida de su compañero. “Te queremos mucho, Sam Rivers. Por favor, respeta la privacidad de la familia en este momento. ¡Dale flores a Sam y ponle las líneas de bajo de Sam Rivers todo el día! Estamos en shock. ¡Descansa en paz, hermano! Vivirás a través de tu música y de las vidas que ayudaste a salvar con tu música, tu trabajo benéfico y tus amistades. Estamos desconsolados ¡Disfruta cada segundo de la vida! No está garantizado”, sostuvo el miembro de The House of Pain.

