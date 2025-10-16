Muere Ace Frehley, fundador y guitarrista del grupo Kiss, a los 74 años tras sufrir una hemorragia cerebral

Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de Kiss, falleció la tarde del jueves 16 de octubre a causa de una hemorragia cerebral. El líder del icónico grupo de rock había permanecido hospitalizado durante varias semanas tras sufrir una caída doméstica en su estudio, en el mes de septiembre. Tenía 74 años.

El deceso del histórico músico fue confirmado por su familia a través de un comunicado enviado a la revista Variety: "Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de haber podido rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas cuando dejó esta tierra (...) ¡la memoria de Ace seguirá viviendo para siempre!", se lee en el documento.

Ace Frehley se encontraba conectado a un respirador artificial desde septiembre pasado a raíz de una caída en su estudio. Sin embargo, no mostraba mejora alguna, lo que llevó a su familia a tomar la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital. Según las fuentes de Variety, el pronóstico del fundador de Kiss era reservado, pese a los comunicados que se publicaban en sus redes sociales que mantenían la esperanza en sus fanáticos.

“Está bien, pero en contra de sus deseos, su médico insiste en que se abstenga de viajar en este momento”, se leyó el 25 de septiembre, hecho que lo obligó a cancelar la gira musical que tenía programada en el 2025.