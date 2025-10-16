HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Entretenimiento

Muere Ace Frehley, fundador y guitarrista del grupo Kiss, a los 74 años tras sufrir una hemorragia cerebral

Luto en el rock mundial. Ace Frehley, fundador y líder de Kiss, se encontraba hospitalizado y conectado a un respirador artificial debido a una hemorragia cerebral; sin embargo, se confirmó este jueves 16 su fallecimiento. 

Ace Frehley se encontraba grave en el hospital tras sufrir en septiembre una caída domestica. Foto: guitar.com
Ace Frehley se encontraba grave en el hospital tras sufrir en septiembre una caída domestica. Foto: guitar.com

Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de Kiss, falleció la tarde del jueves 16 de octubre a causa de una hemorragia cerebral. El líder del icónico grupo de rock había permanecido hospitalizado durante varias semanas tras sufrir una caída doméstica en su estudio, en el mes de septiembre. Tenía 74 años.

El deceso del histórico músico fue confirmado por su familia a través de un comunicado enviado a la revista Variety: "Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de haber podido rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas cuando dejó esta tierra (...) ¡la memoria de Ace seguirá viviendo para siempre!", se lee en el documento.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Gene Simmons, estrella del grupo Kiss, es hospitalizado de emergencia tras chocar contra un auto

lr.pe

Muere Ace Frehley, fundador de Kiss, a los 74 años

Ace Frehley se encontraba conectado a un respirador artificial desde septiembre pasado a raíz de una caída en su estudio. Sin embargo, no mostraba mejora alguna, lo que llevó a su familia a tomar la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital. Según las fuentes de Variety, el pronóstico del fundador de Kiss era reservado, pese a los comunicados que se publicaban en sus redes sociales que mantenían la esperanza en sus fanáticos.

“Está bien, pero en contra de sus deseos, su médico insiste en que se abstenga de viajar en este momento”, se leyó el 25 de septiembre, hecho que lo obligó a cancelar la gira musical que tenía programada en el 2025.  

Notas relacionadas
Gene Simmons, estrella del grupo Kiss, es hospitalizado de emergencia tras chocar contra un auto

Gene Simmons, estrella del grupo Kiss, es hospitalizado de emergencia tras chocar contra un auto

LEER MÁS
Fallece guitarrista de Kiss, Karl Cochran, en un trágico accidente automovilístico a sus 61 años

Fallece guitarrista de Kiss, Karl Cochran, en un trágico accidente automovilístico a sus 61 años

LEER MÁS
Los Kiss Ki Diski, comparsa del Carnaval de Cajamarca, no volverá a la festividad: ¿por qué?

Los Kiss Ki Diski, comparsa del Carnaval de Cajamarca, no volverá a la festividad: ¿por qué?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Agenda de conciertos en Lima octubre 2025: Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y más

Agenda de conciertos en Lima octubre 2025: Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y más

LEER MÁS
Amaia Montero regresa a la Oreja de Van Gogh: prepararían gira de reencuentro y nuevo álbum

Amaia Montero regresa a la Oreja de Van Gogh: prepararían gira de reencuentro y nuevo álbum

LEER MÁS
¡Rock peruano en la cúspide! Banda Amen abrirá el concierto de Guns N' Roses en el Estadio Nacional

¡Rock peruano en la cúspide! Banda Amen abrirá el concierto de Guns N' Roses en el Estadio Nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Entretenimiento

Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, responde con humor a fans de Raphael de 'Yo soy': "No me agarren cólera a mí, porque no tengo la culpa"

Karol G hace historia como la primera latina en brillar en el Victoria’s Secret Show 2025: así fue su presentación

¿Quién es Flavia López, la representante de Perú, que participará en el Miss Grand International 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025