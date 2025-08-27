La conductora de ‘Good Time’, Laura Spoya, sorprendió al detallar que realizó casting para un programa de espectáculos junto a Carlos Orozco. La modelo compartió fotografías de dicha experiencia en Panamericana TV y las intenciones del dueño del canal ‘Roro Network’ para estar en señal abierta. Como se sabe, Orozco alcanzó bastante popularidad al ganarse un lugar en el mundo digital a través del streaming, pero su salto a la televisión todavía no se concretó.

Laura Spoya y Carlos Orozco realizaron casting para programa

De acuerdo Laura Spoya en el canal ‘Todo Good’, ella se presentó a un casting junto a Carlos Orozco, Tilsa Lozano, Ric La Torre y Tracy Zahory para un programa de espectáculos en Panamericana. Incluso tuvo que demostrar sus habilidades en la conducción junto a Orozco. Pero la influencer dejó entrever que el youtuber no habría sido seleccionado.

"Él ya había casteado antes solo, luego casteamos juntos. Es que no es su fuerte (los espectáculos), o sea, la verdad”, comentó Laura Spoya. Dicho casting fue para la conformación del programa ‘La noche habla’, que en la actualidad es conducido por Tilsa Lozano, Ric La Torre y Tracy Zahory.

Carlos Orozco aseguró que rechazó propuesta en televisión

En febrero, Carlos Orozco explicó a sus seguidores que rechazó una importante propuesta para pertenecer a un grupo de televisión, pero no dio detalles.

“Este año rechacé una propuesta televisiva importante. He tenido algunos acercamientos fríos en otros años, pero esta fue la primera que ha sido totalmente concreta, con sueldo televisivo y contrato anual. Un día les contaré”, describió en el canal de difusión de la ‘Roro Network’. Cabe resaltar, que la presencia de personajes de las redes sociales en la TV es cada vez más frecuente. Esto se debe a la apuesta que están realizando diversas productoras para lograr que el contenido sea más viral y gane más seguidores.