Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Entretenimiento

Conciertos en Perú este fin de semana: entradas, fecha y lugar para ver a Carlos Vives, Jin Young, Ela Taubert y más artistas

A pesar de la cancelación de algunos artistas, los conciertos en Lima se mantienen para este fin de semana. Entérate de los eventos que no te puedes perder del 10 al 12 de octubre.

Carlos Vives se presenta el 10 de octubre en Lima. Este fin de semana también actúan Timmy Trumpet y Tania Libertad, además de Nino Segarra el sábado y Jin Young el domingo. Fotos: Instagram
Carlos Vives se presenta el 10 de octubre en Lima. Este fin de semana también actúan Timmy Trumpet y Tania Libertad, además de Nino Segarra el sábado y Jin Young el domingo. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

La función tiene que continuar. A pesar de que algunos artistas como Gian Marco, Zen, William Luna y Milder Oré han cancelado sus presentaciones de este fin de semana tras terrible atentado contra Agua Marina, hay conciertos que no se pueden suspender, sobre todo de los internacionales. Por eso, acá dejamos algunos eventos que se desarrollarán con normalidad, desde este viernes 10 de octubre al domingo 12 de octubre.

PUEDES VER: Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, artistas y precios de entradas

Conciertos para este viernes 10 de octubre

El cantante Carlos Vives, considerado una de las figuras más destacadas de la música latina, ya está en Lima para reencontrarse con sus fans peruanos en un concierto que se llevará a cabo este viernes 10 de octubre. Este show, que se realizará en el Multiespacio Costa 21, ubicado en Lima, forma parte de su aclamada gira 'El Rock de mi pueblo', tour con el que rinde homenaje al sonido colombiano, el cual le ha permitido superar fronteras.

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Carlos Vives, ícono del vallenato colombiano, ya está listo para continuar compartiendo su música y el legado cultural a nivel internacional con temas como ‘Volví a nacer’, ‘Cuando nos volvamos a encontrar’, ‘La gota fría’, ‘Carito’, entre otros. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/173. Aún hay descuentos para clientes BBVA.  

Este 10 de octubre, el DJ, productor y showman australiano Timmy Trumpet ofrecerá un espectáculo que promete llevar la energía al máximo. Reconocido mundialmente por fusionar la música electrónica con su icónica trompeta en vivo, Timmy emocionará con sus éxitos como ‘Freaks’, ‘Narco’ y ‘Mad World’. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/190.

Tania Libertad, una de las cantantes peruanas más internacionales, regresó a nuestro país para ofrecer dos conciertos en el Gran Teatro Nacional, programados para este viernes 10 de octubre y sábado 11 de octubre. En este espectáculo sinfónico, bajo la dirección de Fernando Valcárcel, Tania interpretará lo mejor de su repertorio, acompañada de aproximadamente 50 músicos. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/49.20.

Conciertos para este sábado 11 de octubre

Este sábado 11 de octubre llega desde Puerto Rico el cantante Nino Segarra, uno de los grandes exponentes de la salsa, para ofrecer un espectáculo inolvidable en el Centro de Convenciones La Ley con temas que se han convertido en clásicos como ‘Porque te amo’, ‘Me niego’, ‘Veneno’y ‘Solo porque te amo’. Acompañado de orquestas nacionales invitadas, el público vivirá una velada de música, baile y tradición. Las entradas están a la venta en Joinnus desde S/ 54.50.

Conciertos para este domingo 12 de octubre

El artista multifacético Jin Young regresa a Perú, esta vez como solista, para vivir una noche íntima e inolvidable con sus fans. Además de haber brillado como cantante, compositor y actor, fue miembro del grupo B1A4. Ahora, está enfocado en su carrera actoral. Alcanzó gran reconocimiento con protagónicos en ‘Love in the Moonlight’ y ‘Police University’. Conquistar nuevas audiencias con la película ‘La niña de mis ojos’, estrenada en Latinoamérica. Este 12 de octubre, el asiático se reunirá con sus fans en el Auditorio del Pentagonito. Las entradas para el fanmeeting están a la venta en Ticketmaster desde S/105.

Ela Taubert, la revelación del pop latino y ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, vuelve a Lima con su aclamada gira ‘11:11’. Tras conquistar al público peruano en su primera presentación, la cantautora colombiana vuelve este domingo 12 de octubre, a partir de las 8:00 p.m., para ofrecer una noche inolvidable en el centro de convenciones Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus desde S/ 150.


Eva Ayllón celebrará sus 55 años de carrera en el Parque de la Exposición: fecha y precios de entradas

Eva Ayllón celebrará sus 55 años de carrera en el Parque de la Exposición: fecha y precios de entradas

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, artistas y precios de entradas

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, artistas y precios de entradas

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar del concierto y todo sobre la venta de entradas

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar del concierto y todo sobre la venta de entradas

Cielo Berríos compartió emotivos mensajes en redes antes del ampay de Piero Quispe: "No me pidas perdón, mejor perdónate tú"

Cielo Berríos compartió emotivos mensajes en redes antes del ampay de Piero Quispe: "No me pidas perdón, mejor perdónate tú"

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Entretenimiento

Phillip Chu Joy revela cómo la muerte de su padre lo inspiró a ayudar a miles de familias peruanas: “Me emociona dar”

Marco Romero a 12 años de 'Porque yo creo en ti': "Es parte de la playlist de peruanidad de todos"

Eva Ayllón celebrará sus 55 años de carrera en el Parque de la Exposición: fecha y precios de entradas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

