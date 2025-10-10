Carlos Vives se presenta el 10 de octubre en Lima. Este fin de semana también actúan Timmy Trumpet y Tania Libertad, además de Nino Segarra el sábado y Jin Young el domingo. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

Carlos Vives se presenta el 10 de octubre en Lima. Este fin de semana también actúan Timmy Trumpet y Tania Libertad, además de Nino Segarra el sábado y Jin Young el domingo. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

La función tiene que continuar. A pesar de que algunos artistas como Gian Marco, Zen, William Luna y Milder Oré han cancelado sus presentaciones de este fin de semana tras terrible atentado contra Agua Marina, hay conciertos que no se pueden suspender, sobre todo de los internacionales. Por eso, acá dejamos algunos eventos que se desarrollarán con normalidad, desde este viernes 10 de octubre al domingo 12 de octubre.

Conciertos para este viernes 10 de octubre



El cantante Carlos Vives, considerado una de las figuras más destacadas de la música latina, ya está en Lima para reencontrarse con sus fans peruanos en un concierto que se llevará a cabo este viernes 10 de octubre. Este show, que se realizará en el Multiespacio Costa 21, ubicado en Lima, forma parte de su aclamada gira 'El Rock de mi pueblo', tour con el que rinde homenaje al sonido colombiano, el cual le ha permitido superar fronteras.

Carlos Vives, ícono del vallenato colombiano, ya está listo para continuar compartiendo su música y el legado cultural a nivel internacional con temas como ‘Volví a nacer’, ‘Cuando nos volvamos a encontrar’, ‘La gota fría’, ‘Carito’, entre otros. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/173. Aún hay descuentos para clientes BBVA.

Este 10 de octubre, el DJ, productor y showman australiano Timmy Trumpet ofrecerá un espectáculo que promete llevar la energía al máximo. Reconocido mundialmente por fusionar la música electrónica con su icónica trompeta en vivo, Timmy emocionará con sus éxitos como ‘Freaks’, ‘Narco’ y ‘Mad World’. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/190.

Tania Libertad, una de las cantantes peruanas más internacionales, regresó a nuestro país para ofrecer dos conciertos en el Gran Teatro Nacional, programados para este viernes 10 de octubre y sábado 11 de octubre. En este espectáculo sinfónico, bajo la dirección de Fernando Valcárcel, Tania interpretará lo mejor de su repertorio, acompañada de aproximadamente 50 músicos. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/49.20.

Conciertos para este sábado 11 de octubre



Este sábado 11 de octubre llega desde Puerto Rico el cantante Nino Segarra, uno de los grandes exponentes de la salsa, para ofrecer un espectáculo inolvidable en el Centro de Convenciones La Ley con temas que se han convertido en clásicos como ‘Porque te amo’, ‘Me niego’, ‘Veneno’y ‘Solo porque te amo’. Acompañado de orquestas nacionales invitadas, el público vivirá una velada de música, baile y tradición. Las entradas están a la venta en Joinnus desde S/ 54.50.

Conciertos para este domingo 12 de octubre



El artista multifacético Jin Young regresa a Perú, esta vez como solista, para vivir una noche íntima e inolvidable con sus fans. Además de haber brillado como cantante, compositor y actor, fue miembro del grupo B1A4. Ahora, está enfocado en su carrera actoral. Alcanzó gran reconocimiento con protagónicos en ‘Love in the Moonlight’ y ‘Police University’. Conquistar nuevas audiencias con la película ‘La niña de mis ojos’, estrenada en Latinoamérica. Este 12 de octubre, el asiático se reunirá con sus fans en el Auditorio del Pentagonito. Las entradas para el fanmeeting están a la venta en Ticketmaster desde S/105.

Ela Taubert, la revelación del pop latino y ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, vuelve a Lima con su aclamada gira ‘11:11’. Tras conquistar al público peruano en su primera presentación, la cantautora colombiana vuelve este domingo 12 de octubre, a partir de las 8:00 p.m., para ofrecer una noche inolvidable en el centro de convenciones Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus desde S/ 150.







