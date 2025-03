Este miércoles 5 de marzo, Gian Marco convocó a los medios de comunicación para dar a conocer su tan anticipado regreso a los escenarios, con el espectáculo teatral ‘Mi vida en sol mayor’. Este unipersonal, que vuelve después de un receso necesario por sus problemas de salud, se llevará a cabo en La Cúpula de las Artes desde el 24 de abril. Las entradas ya se pueden adquirir a través de Teleticket.

Durante sus recientes declaraciones ante la prensa, Gian Marco también compartió detalles sobre su estado de salud y destacó: “Fue frustrante perder la movilidad de mi pierna izquierda”. El cantante ya se encuentra listo para volver a brillar sobre el escenario.

Gian Marco se pronuncia tras lesión en la columna

Hoy 5 de marzo, Gian Marco ofreció una rueda de prensa para presentar su unipersonal ‘Mi vida en sol mayor’, en donde también habló abiertamente sobre su estado de salud. Recordemos que el cantante meses atrás sufrió una lesión en la columna que lo alejó de los escenarios por un tiempo.

“Fue frustrante perder la movilidad de mi pierna izquierda. Tuve dos infiltraciones, el proceso fue largo, pero la frustración más grande, creo yo, fue dejar de trabajar. Estoy bien, tranquilo. Sé que se ha especulado bastante, sé que es normal, pero no se preocupen, no me he muerto ni me voy a morir. Todavía me falta mucho por vivir y por trabajar”, detalló el músico con mucho entusiasmo.

Gian Marco anuncia su unipersonal ‘Mi vida en sol mayor’. Foto: Prensa Gian Marco

¿De qué trata el unipersonal de Gian Marco?

‘Mi vida en sol mayor’ ofrece una experiencia singular que sumerge al público en el cautivador mundo de Gian Marco. En este unipersonal, el artista aborda diferentes aspectos de su existencia como hijo, padre y figura pública, emprendiendo un recorrido para unir todas las dimensiones de su identidad.

La obra de Gian Marco combina música, relatos, personajes y emociones, desvelando tanto los momentos bellos como los desafiantes de su vida, así como los sueños que ha logrado alcanzar y aquellos que aún anhela cumplir.

“Este show ofrece una nueva mirada sobre mí, sobre lo que soy, lo que he sido, y lo que seguiré siendo. Es una invitación a acompañarme en un proceso de autodescubrimiento, mientras exploro las razones por las cuales sigo eligiendo el arte escénico como medio para expresarme”, señaló el cantautor en la conferencia.

Por otro lado, Gian Marco ha dado a conocer que interpretará canciones de su repertorio que el público elegirá durante el show, a través de un setlist que podrá ser elegida por un QR. Las entradas ya están disponibles en Teleticket, ya que el unipersonal iniciará desde el 24 de abril en La Cúpula de las Artes, marcando el regreso del cantante a los escenarios.