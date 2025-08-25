HOYSuscripcion LR Focus

Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Esta noche’ se coronan en el rating y derrotan ‘Yo Soy’ y ‘JB en ATV’

Los programas de entretenimiento ‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Esta noche’ continúan liderando el prime time en la televisión peruana, según los últimos datos de Kantar Ibope. 

La chola Chabuca se ha convertido en dueña del rating los sábados por la noche. Foto: Instagram
La chola Chabuca se ha convertido en dueña del rating los sábados por la noche. Foto: Instagram

El sábado 23 de agosto, ‘El reventonazo de la Chola’, conducido por Ernesto Pimentel, alcanzó un promedio de 10.8 puntos de rating, reafirmando su posición como el programa más visto del país en su horario. Por su parte, ‘Esta noche’, también bajo la dirección de Pimentel, se ubicó en un sólido segundo lugar con 9.3 puntos, demostrando la fuerza de su propuesta televisiva.

En contraste, otros programas como ‘Yo soy’, que regresó con una nueva temporada bajo la conducción de Ricardo Morán, no lograron captar la atención del público. Este panorama resalta la competencia feroz en el ámbito del entretenimiento televisivo en Perú.

PUEDES VER: El peruano que se inspiró en La Chola Chabuca y ahora gana S/ 1.000 animando conciertos folclóricos: “Empezó como un juego”

lr.pe

¿Cuánto rating hicieron ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’?

En el ranking de programas más vistos, ‘Yo soy’ se ubicó en el tercer lugar con 8.1 puntos, seguido de ‘Butaca América’ con 9.2 y ‘El Chavo’ con 7.1. Por otro lado, ‘JB en ATV’ se quedó atrás con 4.3 puntos. Este panorama evidencia la lucha constante por captar la atención de los televidentes, donde la creatividad y la innovación son esenciales para destacar en el prime time.

‘El reventonazo de la Chola’ se ha caracterizado por ofrecer un contenido variado y atractivo para toda la familia. En su última edición, el programa presentó un espectáculo circense que no solo entretuvo, sino que también logró captar la atención de los televidentes, convirtiéndose en el espacio más visto del sábado.

Mientras que ‘Esta noche’ tuvo a Melissa Klug como invitada en la que reveló aspectos inéditos de Jefferson Farfán, su romance con Jesús Barco y su relación con su hija Samahara Lobatón.

