Almendra Gomelsky, una de las dalinas de Nubeluz, contó doloroso detalles cuando se enteraron del fallecimiento de Mónica Santa María. El mundo del espectáculo de aquellos años, fue sorprendido debido a la repentina partida de una de las fundadoras del exitoso programa infantil: Nubeluz.

Gomelsky, narró que ella estuvo en Estados Unidos cuando recibió la triste noticia, además, lo complejo que fue explicar todo, debido a las consultas de los diversos medios sobre qué sucedió. "Fue terrible, yo estaba en Estados Unidos, me vine inmediatamente al día siguiente, pero los canales de otros países querían saber y uno no podía explicar lo que ya se sabía en ese momento", precisó Almendra, para Latina.

Almendra Gomelsky cuenta lo difícil que fue afrontar el fallecimiento de Mónica Santa María

Almendra Gomelsky detalló que en esa época hablar de la depresión era complejo, por lo que, fue difícil explicarlo porque todo fue repentino. "Esto fue muy fuerte porque había que lidiar no solamente con lo personal, sino también con dar la cara ante un público muy complicado de hablar abiertamente, sobre todo una persona tan joven y con el éxito que tenía Mónica"

Asimismo, lo cuidadosos que tenían que ser para abordar este tema y poder seguir con el programa. "Era muy difícil, pero teníamos coach en el programa un soporte muy grande para poder manejar inclusive los mensajes que dábamos a los chicos. Al niño no le puede decir, además, claro, es natural en todo caso pensar en alguien adulto que se va por alguna enfermedad, pero esto fue totalmente diferente. Entonces, ¿cómo tocar ese tema, no?", comentó.

¿Cuándo falleció Mónica Santa María de Nubeluz?

Mónica Santa María falleció el 14 de marzo de 1994, la entonces conductora de Nubeluz habría tomado la decisión de poner fin a su vida, a la edad de 21 años. Fue encontrada muerta en su cama por los forenses, habiendo fallecido 32 horas antes del hallazgo.

Aunque inicialmente se pensó que su muerte había sido accidental, según los reportes se habría tratado de un suicidio. Además, se encontraron 60 pastillas de flunitrazepam, conocido como Rohypnol, que ella utilizaba para tratar la depresión.