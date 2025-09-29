HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Almendra Gomelsky revela lo duro que fue enfrentar públicamente la muerte de Mónica Santa María de Nubeluz: "Fue muy fuerte"

Almendra Gomelsky recordó el doloroso momento en que falleció Mónica Santa María, quien fue parte del programa 'Nubeluz'. La dalina contó lo difícil que fue explicar qué ocurrió con su compañera.

Almendra Gomelsky cuenta lo difícil que fue explicar el fallecimiento de Mónica Santa María de Nubeluz.
Almendra Gomelsky cuenta lo difícil que fue explicar el fallecimiento de Mónica Santa María de Nubeluz. | Foto: Composición LR/Latina/Nubeluz.

Almendra Gomelsky, una de las dalinas de Nubeluz, contó doloroso detalles cuando se enteraron del fallecimiento de Mónica Santa María. El mundo del espectáculo de aquellos años, fue sorprendido debido a la repentina partida de una de las fundadoras del exitoso programa infantil: Nubeluz.

Gomelsky, narró que ella estuvo en Estados Unidos cuando recibió la triste noticia, además, lo complejo que fue explicar todo, debido a las consultas de los diversos medios sobre qué sucedió. "Fue terrible, yo estaba en Estados Unidos, me vine inmediatamente al día siguiente, pero los canales de otros países querían saber y uno no podía explicar lo que ya se sabía en ese momento", precisó Almendra, para Latina.

TE RECOMENDAMOS

REIKI: El arte de SANAR con ENERGÍA | AstroMood

PUEDES VER: El famoso bebé del meme cumplió 19 años: así luce el protagonista del icónico ‘Success Kid’

lr.pe

Almendra Gomelsky cuenta lo difícil que fue afrontar el fallecimiento de Mónica Santa María

Almendra Gomelsky detalló que en esa época hablar de la depresión era complejo, por lo que, fue difícil explicarlo porque todo fue repentino. "Esto fue muy fuerte porque había que lidiar no solamente con lo personal, sino también con dar la cara ante un público muy complicado de hablar abiertamente, sobre todo una persona tan joven y con el éxito que tenía Mónica"

Asimismo, lo cuidadosos que tenían que ser para abordar este tema y poder seguir con el programa. "Era muy difícil, pero teníamos coach en el programa un soporte muy grande para poder manejar inclusive los mensajes que dábamos a los chicos. Al niño no le puede decir, además, claro, es natural en todo caso pensar en alguien adulto que se va por alguna enfermedad, pero esto fue totalmente diferente. Entonces, ¿cómo tocar ese tema, no?", comentó.

¿Cuándo falleció Mónica Santa María de Nubeluz?

Mónica Santa María falleció el 14 de marzo de 1994, la entonces conductora de Nubeluz habría tomado la decisión de poner fin a su vida, a la edad de 21 años. Fue encontrada muerta en su cama por los forenses, habiendo fallecido 32 horas antes del hallazgo.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Aunque inicialmente se pensó que su muerte había sido accidental, según los reportes se habría tratado de un suicidio. Además, se encontraron 60 pastillas de flunitrazepam, conocido como Rohypnol, que ella utilizaba para tratar la depresión.

Notas relacionadas
Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

LEER MÁS
Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

LEER MÁS
Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

LEER MÁS
Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su hijo con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su hijo con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

LEER MÁS
Maju Mantilla rompe su silencio tras brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "No me siento bien"

Maju Mantilla rompe su silencio tras brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "No me siento bien"

LEER MÁS
Exponen videos inéditos de las cámaras de seguridad que captaron agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez

Exponen videos inéditos de las cámaras de seguridad que captaron agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez

LEER MÁS
Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

LEER MÁS
Revelan que productor Christian Rodríguez padece de enfermedades crónicas que se complicarían por agresión de Gustavo Salcedo

Revelan que productor Christian Rodríguez padece de enfermedades crónicas que se complicarían por agresión de Gustavo Salcedo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Filtran videos de los actos racistas contra Eryc Castillo durante el Alianza Lima vs Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura

Alineación de Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: ¿a qué hora juegan HOY?

Leao Butrón repudió racismo contra Eryc Castillo y exigió sanción a hinchas de Cienciano: "Asquerosa expresión"

Espectáculos

‘Cri Cri’ expone a Jefferson Farfán y revela que le ayudó a ocultar fiestas de sus exparejas: “Soy un alcahuete”

Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

Revelan que productor Christian Rodríguez padece de enfermedades crónicas que se complicarían por agresión de Gustavo Salcedo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes

Represión policial contra la prensa: periodistas fueron agredidos y hostigados durante cobertura en marcha de la 'Generación Z'

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota