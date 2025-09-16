El fallecimiento de Naoki Ishida se produce meses después de la muerte de su hermano, Ocasional Talento. Amigos y seguidores han compartido mensajes de condolencias y recuerdos en las redes sociales. Foto: Facebook/Explosión Cumbiera | Foto: Facebook/Explosión Cumbiera

La música boliviana está de luto. El último lunes 15 de septiembre, la agrupación Explosión Cumbiera confirmó la muerte de Raúl Naoki Ruiz Ishida, quien fuera líder y vocalista principal del grupo. Esta terrible pérdida ocurre 10 semanas después del fallecimiento de su hermano, el rapero Ocasional Talento. Hasta el momento no se confirman las causas de su muerte.



“El destino ha querido, que estemos separados... lo que sí no ha podido es acabar con nuestro amor. Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro hermano Naoki Ishida. Siempre rompiste los escenarios y diste lo mejor de ti en todo momento. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Tu legado vivirá por siempre. Descansa en paz, Naoki Ishida”, fue el mensaje que compartió el grupo boliviano.

Los seguidores de Naoki Ishida, de 27 años, dejaron sentidos mensajes en las redes sociales. “La depresión es terrible y se siente más cuando se pierde a un ser amado, duele demasiado”, “Los que hemos vivido ese vacío sabemos lo difícil que resulta seguir adelante cuando no hallamos explicación al porqué se marcharon antes. Es un dolor que pide tiempo, recuerdo y ternura para sanar” y “Una noticia muy triste, solo él y su hermano saben con lo que tuvieron que lidiar, pero solo pido para que Dios los reciba en su reino y le dé el consuelo que necesite su familia, en especial su madre”; fueron algunas de las reacciones.

Artistas lamentan la muerte de Naoki Ishida



Artistas que conocieron a Naoki Ishida dejaron sentidos mensajes en sus redes sociales. “Descansa en paz hermanito, Naoki Ishida. Fuiste un gran amigo, un gran músico y sobre todo llevaste tu música a muchos corazones… Mi más sentido pésame a todos sus seres queridos”, comentó el cantante Claudio Armando.

Claudio Armando: "Fuiste un gran amigo, un gran músico y sobre todo llevaste tu música a muchos corazones". Foto: Facebook.

“Una noticia que nos consterna y que entristece el corazón. Una voz hermosa se apaga y un amigo muy querido nos deja, Raúl Naoki Ruiz Ishida, líder vocalista de la agrupación Explosión Kumbiera. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a toda su familia y seres queridos por esta irreparable pérdida. Paz en tu tumba, hermano”, manifestó PKDos Bolivia.



Los Capos, por su parte, comentó: “Hace un par de meses estabas con nosotros, hoy nos enteramos de tu partida nos tocó muy fuerte la información más allá del medio musical te conocimos como amigo y para muchos como un hermano, hoy nos dejas con un dolor muy fuerte, pero ahora estás al lado de tu hermano que siempre lo amaste, un abrazo hasta el cielo Naoki Ishida”.

