HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     
Espectáculos

¡Conmoción en Bolivia! Muere el cantante Naoki Ishida, líder de Explosión Cumbiera, meses después de perder a su hermano

La música boliviana llora la pérdida de Raúl Naoki Ruiz Ishida, vocalista principal de Explosión Cumbiera. La causa de su muerte aún no se ha confirmado. Su fallecimiento se produce solo 10 semanas después de la muerte de su hermano, Ocasional Talento.

El fallecimiento de Naoki Ishida se produce meses después de la muerte de su hermano, Ocasional Talento. Amigos y seguidores han compartido mensajes de condolencias y recuerdos en las redes sociales. Foto: Facebook/Explosión Cumbiera
El fallecimiento de Naoki Ishida se produce meses después de la muerte de su hermano, Ocasional Talento. Amigos y seguidores han compartido mensajes de condolencias y recuerdos en las redes sociales. Foto: Facebook/Explosión Cumbiera | Foto: Facebook/Explosión Cumbiera

La música boliviana está de luto. El último lunes 15 de septiembre, la agrupación Explosión Cumbiera confirmó la muerte de Raúl Naoki Ruiz Ishida, quien fuera líder y vocalista principal del grupo. Esta terrible pérdida ocurre 10 semanas después del fallecimiento de su hermano, el rapero Ocasional Talento. Hasta el momento no se confirman las causas de su muerte. 

“El destino ha querido, que estemos separados... lo que sí no ha podido es acabar con nuestro amor. Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro hermano Naoki Ishida. Siempre rompiste los escenarios y diste lo mejor de ti en todo momento. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Tu legado vivirá por siempre. Descansa en paz, Naoki Ishida”, fue el mensaje que compartió el grupo boliviano.

TE RECOMENDAMOS

¿MAJU MANTILLA vuelve con su esposo? Jhan Sandoval y Gissela Mondragón | AstroMood

Los seguidores de Naoki Ishida, de 27 años, dejaron sentidos mensajes en las redes sociales. “La depresión es terrible y se siente más cuando se pierde a un ser amado, duele demasiado”, “Los que hemos vivido ese vacío sabemos lo difícil que resulta seguir adelante cuando no hallamos explicación al porqué se marcharon antes. Es un dolor que pide tiempo, recuerdo y ternura para sanar” y “Una noticia muy triste, solo él y su hermano saben con lo que tuvieron que lidiar, pero solo pido para que Dios los reciba en su reino y le dé el consuelo que necesite su familia, en especial su madre”; fueron algunas de las reacciones.

PUEDES VER: Muere el actor Robert Redford, el inolvidable Hubbell de 'The Way We Were', a los 89 años

lr.pe

Artistas lamentan la muerte de Naoki Ishida

Artistas que conocieron a Naoki Ishida dejaron sentidos mensajes en sus redes sociales. “Descansa en paz hermanito, Naoki Ishida. Fuiste un gran amigo, un gran músico y sobre todo llevaste tu música a muchos corazones… Mi más sentido pésame a todos sus seres queridos”, comentó el cantante Claudio Armando.

Claudio Armando: "Fuiste un gran amigo, un gran músico y sobre todo llevaste tu música a muchos corazones". Foto: Facebook.

Claudio Armando: "Fuiste un gran amigo, un gran músico y sobre todo llevaste tu música a muchos corazones". Foto: Facebook.

“Una noticia que nos consterna y que entristece el corazón. Una voz hermosa se apaga y un amigo muy querido nos deja, Raúl Naoki Ruiz Ishida, líder vocalista de la agrupación Explosión Kumbiera. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a toda su familia y seres queridos por esta irreparable pérdida. Paz en tu tumba, hermano”, manifestó PKDos Bolivia.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Los Capos, por su parte, comentó: “Hace un par de meses estabas con nosotros, hoy nos enteramos de tu partida nos tocó muy fuerte la información más allá del medio musical te conocimos como amigo y para muchos como un hermano, hoy nos dejas con un dolor muy fuerte, pero ahora estás al lado de tu hermano que siempre lo amaste, un abrazo hasta el cielo Naoki Ishida”.

Notas relacionadas
¿Y Nodal? Cazzu celebra el segundo cumpleaños de su hija Inti en medio de exitosa gira 'Latinaje'

¿Y Nodal? Cazzu celebra el segundo cumpleaños de su hija Inti en medio de exitosa gira 'Latinaje'

LEER MÁS
Beéle rompe su silencio y manda contundente mensaje tras filtración de imágenes con Isabella Ladera: "La tienen difícil"

Beéle rompe su silencio y manda contundente mensaje tras filtración de imágenes con Isabella Ladera: "La tienen difícil"

LEER MÁS
Angelí Boza presenta su nuevo álbum ‘Diferente’, que incluye baladas clásicas versionadas al español

Angelí Boza presenta su nuevo álbum ‘Diferente’, que incluye baladas clásicas versionadas al español

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS
Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

LEER MÁS
Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi, según Magaly: “Buscó una conversación”

Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi, según Magaly: “Buscó una conversación”

LEER MÁS
Samahara Lobatón lanza fuerte indirecta tras reclamo de Youna por mandar a su hija a estudiar a Estados Unidos: "No me preocupa"

Samahara Lobatón lanza fuerte indirecta tras reclamo de Youna por mandar a su hija a estudiar a Estados Unidos: "No me preocupa"

LEER MÁS
¿Se viene un 'Cuevita'? Pamela Franco responde a rumores de embarazo con Christian Cueva

¿Se viene un 'Cuevita'? Pamela Franco responde a rumores de embarazo con Christian Cueva

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

Espectáculos

Samahara Lobatón lanza fuerte indirecta tras reclamo de Youna por mandar a su hija a estudiar a Estados Unidos: "No me preocupa"

¿Se viene un 'Cuevita'? Pamela Franco responde a rumores de embarazo con Christian Cueva

Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

Un fallo selectivo: Carlincatura advierte el impacto de la decisión de una institución en procesos judiciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota