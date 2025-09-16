La industria del cine está de luto. Robert Redford, actor, director y símbolo de una era dorada en Hollywood, falleció este martes 16 de septiembre en su residencia de Provo, Utah, a los 89 años. La noticia fue confirmada por su representante al diario The New York Times. La partida del intérprete ha generado una ola de reacciones en todo el mundo, con miles de seguidores y personalidades como el escritor Stephen King expresando su pesar por la muerte de quien marcó generaciones desde la pantalla grande.

El mundo audiovisual despide a una figura que superó los límites del estrellato. Redford fue actor, director, productor, activista e impulsor del Festival de Sundance, convertido en uno de los pilares del cine independiente en Estados Unidos. Su destacada filmografía incluye títulos emblemáticos como 'The Way We Were', 'Todos los hombres del presidente' y 'Butch Cassidy and the Sundance Kid'.

¿De qué murió el actor Robert Redford?

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte de Robert Redford. Lo que sí ha sido confirmado por su representante al diario The New York Times es que el actor falleció en la mañana del martes 16 de septiembre, en su residencia de Provo, Utah, a los 89 años. La noticia, que conmocionó al mundo del cine, comenzó a circular pocas horas después, acompañada por muestras de afecto y reconocimiento desde distintos rincones del ámbito cultural.