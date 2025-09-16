HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Entretenimiento

Muere el actor Robert Redford, el inolvidable Hubbell de 'The Way We Were', a los 89 años

El legendario actor Robert Redford, recordado por películas como 'The Way We Were', y 'Todos los hombres del presidente', falleció la mañana del martes 16 de septiembre, confirmaron medios estadounidenses.

Robert Redford falleció en su casa, según The New York Times.
Robert Redford falleció en su casa, según The New York Times. | Foto: AFP

La industria del cine está de luto. Robert Redford, actor, director y símbolo de una era dorada en Hollywood, falleció este martes 16 de septiembre en su residencia de Provo, Utah, a los 89 años. La noticia fue confirmada por su representante al diario The New York Times. La partida del intérprete ha generado una ola de reacciones en todo el mundo, con miles de seguidores y personalidades como el escritor Stephen King expresando su pesar por la muerte de quien marcó generaciones desde la pantalla grande.

El mundo audiovisual despide a una figura que superó los límites del estrellato. Redford fue actor, director, productor, activista e impulsor del Festival de Sundance, convertido en uno de los pilares del cine independiente en Estados Unidos. Su destacada filmografía incluye títulos emblemáticos como 'The Way We Were', 'Todos los hombres del presidente' y 'Butch Cassidy and the Sundance Kid'.

PUEDES VER: Murió Eduardo Serrano, galán de las telenovelas venezolanas, a los 82 años

lr.pe

¿De qué murió el actor Robert Redford?

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte de Robert Redford. Lo que sí ha sido confirmado por su representante al diario The New York Times es que el actor falleció en la mañana del martes 16 de septiembre, en su residencia de Provo, Utah, a los 89 años. La noticia, que conmocionó al mundo del cine, comenzó a circular pocas horas después, acompañada por muestras de afecto y reconocimiento desde distintos rincones del ámbito cultural.

Notas relacionadas
¿Quién es George Slebi, el actor colombiano que estaría relacionado con Maju Mantilla en una supuesta infidelidad?

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano que estaría relacionado con Maju Mantilla en una supuesta infidelidad?

LEER MÁS
Karime Scander sufre accidente durante grabaciones de 'Al fondo hay sitio' y aparece en silla de ruedas: "Estoy vendada"

Karime Scander sufre accidente durante grabaciones de 'Al fondo hay sitio' y aparece en silla de ruedas: "Estoy vendada"

LEER MÁS
Owen Cooper se convierte en el actor más joven de la historia en ganar el Emmy

Owen Cooper se convierte en el actor más joven de la historia en ganar el Emmy

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Jefferson Farfán sorprende a Xiomy Kanashiro con tremenda sorpresa por su aniversario: “Gracias, morchi”

Jefferson Farfán sorprende a Xiomy Kanashiro con tremenda sorpresa por su aniversario: “Gracias, morchi”

LEER MÁS
Hija mayor de Pamela López se luce con misterioso galán en boda y usuarios reaccionan: “Es muy guapa como su madre”

Hija mayor de Pamela López se luce con misterioso galán en boda y usuarios reaccionan: “Es muy guapa como su madre”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

Entretenimiento

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Angie Arizaga y Jota Benz festejan importante logro de su hijo y lo presumen en redes sociales: “Ya está empezando”

‘Una noche de salsa 14’ anuncia segunda fecha en el Estadio Nacional tras sold out

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

Un fallo selectivo: Carlincatura advierte el impacto de la decisión de una institución en procesos judiciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota