Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, se convierte en madre por primera vez con importante empresario. | Foto: Composición LR/lealthaisa.

Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, se convierte en madre por primera vez con importante empresario. | Foto: Composición LR/lealthaisa.

Thaísa Leal, joven brasileña y expareja de Paolo Guerrero, anunció que se convirtió en madre. A través de cuenta oficial en Instagram (lealthaisa) compartió su felicidad mediante fotografías junto a su esposo, el empresario Habriel Ferreira.

"¡OMG! Soy madre… la risa fue un alivio porque el parto fue un llanto", escribió en el tierno post que ha recibido diversos comentarios como el de María Pia Copello quien escribió en los comentarios. "Qué belleza".

Thaísa Leal compartió en Instagram bonitas imágenes luego de dar a luz a su primer bebé. Foto: lealthaisa.

Thaísa Leal compartir tierno post anunciado que se convirtió en madre

La expareja de Paolo Guerrero, se mostró muy sincera al anunciar cómo fue el proceso de dar a luz a su bebé. "Esto parecía una eternidad. Siempre tuve miedo del parto. Siempre tenía nervios porque pensaba que me dolería. ¿Me dolió? Bueno, fue un parto normal para mí. Puede ser diferente en los próximos hijos, así como puede ser diferente para ti".

La tierna publicación generó diversos comentarios positivos de muchos de sus seguidores y amigos cercanos. Cuenta con más de 30.000 likes y 600 comentarios.

Leal mantuvo una relación con Paolo Guerrero en 2017, cuando el jugar de fútbol se encontraba en Flamengo. Sin embargo, en 2019, la relación llegó a su fin.

¿Qué es de la vida de Thaísa Leal?

Thaísa Leal, es profesional en Nutrición, actualmente está casada con el empresario Gabriel Ferreira, conocido por ser dueño de la marca de proteínas, Boldsnacks. Nació el 21 de julio del año 1992 en Río de Janeiro, Brasil.