HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
Espectáculos

Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, conmueve al anunciar el nacimiento de su primer bebé: "Soy madre"

Thaísa Leal, expareja del futbolista Paolo Guerrero, anunció en Instagram que ha dado a luz a su primer hijo y compartió su alegría a través de entrañables fotografías. "¡OMG! Soy madre", escribió.

Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, se convierte en madre por primera vez con importante empresario.
Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, se convierte en madre por primera vez con importante empresario. | Foto: Composición LR/lealthaisa.

Thaísa Leal, joven brasileña y expareja de Paolo Guerrero, anunció que se convirtió en madre. A través de cuenta oficial en Instagram (lealthaisa) compartió su felicidad mediante fotografías junto a su esposo, el empresario Habriel Ferreira.

"¡OMG! Soy madre… la risa fue un alivio porque el parto fue un llanto", escribió en el tierno post que ha recibido diversos comentarios como el de María Pia Copello quien escribió en los comentarios. "Qué belleza".

Thaísa Leal compartió en Instagram bonitas imágenes luego de dar a luz a su primer bebé. Foto: lealthaisa.

Thaísa Leal compartió en Instagram bonitas imágenes luego de dar a luz a su primer bebé. Foto: lealthaisa.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria sorprende con nuevo look pelinegra a días de su cumpleaños: "Nueva versión de mí"

lr.pe

Thaísa Leal compartir tierno post anunciado que se convirtió en madre

La expareja de Paolo Guerrero, se mostró muy sincera al anunciar cómo fue el proceso de dar a luz a su bebé. "Esto parecía una eternidad. Siempre tuve miedo del parto. Siempre tenía nervios porque pensaba que me dolería. ¿Me dolió? Bueno, fue un parto normal para mí. Puede ser diferente en los próximos hijos, así como puede ser diferente para ti".

La tierna publicación generó diversos comentarios positivos de muchos de sus seguidores y amigos cercanos. Cuenta con más de 30.000 likes y 600 comentarios.

Leal mantuvo una relación con Paolo Guerrero en 2017, cuando el jugar de fútbol se encontraba en Flamengo. Sin embargo, en 2019, la relación llegó a su fin.

¿Qué es de la vida de Thaísa Leal?

Thaísa Leal, es profesional en Nutrición, actualmente está casada con el empresario Gabriel Ferreira, conocido por ser dueño de la marca de proteínas, Boldsnacks. Nació el 21 de julio del año 1992 en Río de Janeiro, Brasil.

Notas relacionadas
Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

LEER MÁS
Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

LEER MÁS
Cazzu revela que Christian Nodal no la autoriza viajar con Inti desde hace un año: “Tenemos el control sobre ti y tu hija”

Cazzu revela que Christian Nodal no la autoriza viajar con Inti desde hace un año: “Tenemos el control sobre ti y tu hija”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

LEER MÁS
Alfredo Benavides sorprende al confesar por qué terminó su amistad con Andrés Hurtado: "Me enteré de muchas cosas"

Alfredo Benavides sorprende al confesar por qué terminó su amistad con Andrés Hurtado: "Me enteré de muchas cosas"

LEER MÁS
Karen Dejo y Rosángela Espinoza pierden los papeles tras tensa discusión en vivo: “Suéltame”

Karen Dejo y Rosángela Espinoza pierden los papeles tras tensa discusión en vivo: “Suéltame”

LEER MÁS
Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

LEER MÁS
Christopher Gianotti le recuerda a Magaly Medina cuando la coqueteaba y Úrsula Boza reacciona en vivo: "Te tiraba maicito"

Christopher Gianotti le recuerda a Magaly Medina cuando la coqueteaba y Úrsula Boza reacciona en vivo: "Te tiraba maicito"

LEER MÁS
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota