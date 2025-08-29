HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Paulo Londra en Lima: apertura de puertas, horarios y setlist para su concierto en Costa 21

El regreso de Paulo Londra a la capital peruana se concretará este viernes 29 de agosto en Costa 21. Conoce a qué hora inicia el show, cómo ingresar y qué objetos canciones cantará.

Paulo Londra en Lima: apertura de puertas, horarios y setlist para su concierto en Costa 21. Foto: Difusión
Paulo Londra en Lima: apertura de puertas, horarios y setlist para su concierto en Costa 21. Foto: Difusión

Luego de seis años de ausencia en los escenarios peruanos, Paulo Londra vuelve a Lima para reencontrarse con uno de sus públicos más fieles. El concierto, parte de su gira internacional 'Paulo Londra – Tour 2025', se realizará este viernes 29 de agosto en Costa 21, espacio que ha sido elegido para albergar el espectáculo del artista cordobés, una de las figuras más representativas del género urbano en Latinoamérica.

Desde su arribo al aeropuerto Jorge Chávez la noche del 28 de agosto, el intérprete de 'Nena maldición' fue recibido por decenas de seguidores que no dudaron en capturar el momento con selfies y videos. El entusiasmo no es para menos: el concierto en Lima marca una nueva etapa en su carrera tras años de silencio forzoso por temas legales.

PUEDES VER: Los Kjarkas anuncian despedida de histórico integrante de la agrupación en concierto: entradas, fecha de show y más

lr.pe

¿A qué hora empieza el concierto de Paulo Londra en Lima?

Los organizadores del evento ya confirmaron los horarios oficiales para que los asistentes puedan planificar su llegada sin contratiempos. El recinto abrirá sus puertas a partir de las 5:00 p.m., permitiendo que el público se acomode con anticipación y disfrute del evento desde el primer momento.

El artista telonero subirá al escenario a las 8:00 p.m., mientras que el show principal de Paulo Londra comenzará puntualmente a las 9:00 p.m. Se recomienda llegar con suficiente tiempo debido a los controles de seguridad y posibles congestiones en los accesos.

PUEDES VER: Big Time Rush anuncia concierto en Perú: fecha y todo lo que se sabe de la venta de entradas del evento de la banda de Nickelodeon

lr.pe

¿Cómo llegar a Costa 21 y qué no llevar al concierto?

Costa 21, ubicado frente al mar limeño, se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para espectáculos de gran escala en Lima. Para este evento, se habilitarán diversas rutas de acceso recomendadas por los organizadores:

  • Bajada Parque Media Luna
  • Circuito de Playas
  • Puente John Lennon
  • Skate Park de Miraflores

El ingreso se organizará según las zonas señaladas en el mapa oficial del evento, disponible en las redes sociales de la productora. Es importante destacar que no se permitirá el reingreso, por lo que se aconseja llevar solo lo necesario y revisar cuidadosamente las pertenencias antes de entrar.

Setlist de Paulo Londra en su concierto

Estas serían las posibles canciones que cantará el 'León' en su esperado evento en Lima:

  • Homerun (intro)
  • Sin cadenas
  • Por eso vine
  • Chango
  • Plan A
  • Ojalá
  • Recién soltera
  • Glamping
  • Mi versión
  • Condenado para el millón
  • Toc Toc
  • Solo pienso en ti
  • Cuando te besé
  • Chica paranormal
  • Luna llena
  • Romeo y Julieta
  • Itamambuca
  • Protagonista
  • Forever Alone
  • Party en el Barrio
  • Paulo Londra: Bzrp Music Sessions, Vol.23
  • Chance
  • Me tiene mal
  • Ella
  • Maldita abusadora
  • Tal Vez
  • NEXT
  • Nublado
  • A veces
  • PVSL
  • Relax
  • Gracias
  • Nena Maldición
  • Adán y Eva
  • Ramen para dos
  • NANAENA
Paulo Londra en Arequipa 2025: Fechas, lugar y cómo comprar entradas para el concierto

Paulo Londra en Arequipa 2025: Fechas, lugar y cómo comprar entradas para el concierto

Entradas Paulo Londra 2025 en Perú: precios y link de venta oficial

Entradas Paulo Londra 2025 en Perú: precios y link de venta oficial

Setlist esperado de Paulo Londra en Perú 2025: hits y nuevas canciones

Setlist esperado de Paulo Londra en Perú 2025: hits y nuevas canciones

