Paulo Londra en Lima: apertura de puertas, horarios y setlist para su concierto en Costa 21

Luego de seis años de ausencia en los escenarios peruanos, Paulo Londra vuelve a Lima para reencontrarse con uno de sus públicos más fieles. El concierto, parte de su gira internacional 'Paulo Londra – Tour 2025', se realizará este viernes 29 de agosto en Costa 21, espacio que ha sido elegido para albergar el espectáculo del artista cordobés, una de las figuras más representativas del género urbano en Latinoamérica.

Desde su arribo al aeropuerto Jorge Chávez la noche del 28 de agosto, el intérprete de 'Nena maldición' fue recibido por decenas de seguidores que no dudaron en capturar el momento con selfies y videos. El entusiasmo no es para menos: el concierto en Lima marca una nueva etapa en su carrera tras años de silencio forzoso por temas legales.

¿A qué hora empieza el concierto de Paulo Londra en Lima?

Los organizadores del evento ya confirmaron los horarios oficiales para que los asistentes puedan planificar su llegada sin contratiempos. El recinto abrirá sus puertas a partir de las 5:00 p.m., permitiendo que el público se acomode con anticipación y disfrute del evento desde el primer momento.

El artista telonero subirá al escenario a las 8:00 p.m., mientras que el show principal de Paulo Londra comenzará puntualmente a las 9:00 p.m. Se recomienda llegar con suficiente tiempo debido a los controles de seguridad y posibles congestiones en los accesos.

¿Cómo llegar a Costa 21 y qué no llevar al concierto?

Costa 21, ubicado frente al mar limeño, se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para espectáculos de gran escala en Lima. Para este evento, se habilitarán diversas rutas de acceso recomendadas por los organizadores:

Bajada Parque Media Luna

Circuito de Playas

Puente John Lennon

Skate Park de Miraflores

El ingreso se organizará según las zonas señaladas en el mapa oficial del evento, disponible en las redes sociales de la productora. Es importante destacar que no se permitirá el reingreso, por lo que se aconseja llevar solo lo necesario y revisar cuidadosamente las pertenencias antes de entrar.

Setlist de Paulo Londra en su concierto

Estas serían las posibles canciones que cantará el 'León' en su esperado evento en Lima: