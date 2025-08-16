Carlos Alcántara rompió el silencio dos años después del estreno de '¡Asu mare! 4', su primera película como director. En una entrevista con el canal de YouTube 'Habla serio', el actor se refirió por primera vez de forma extensa a las críticas que surgieron luego de que revelara su proceso para asumir la dirección del filme.

“Me decían: ‘has malogrado el cine nacional’, ‘anda a ver más tutoriales para que dirijas’, y cosas así. Era todos los días. Yo ponía algo en redes y me llegaban comentarios negativos”, recordó el actor. Pese al tono ofensivo de muchos mensajes, Alcántara dijo que decidió centrarse en las muestras de apoyo que recibía en la calle.

Carlos Alcántara cuenta las críticas hacia la película

La polémica se originó en 2023, poco después del estreno de '¡Asu mare!: Los amigos', cuando Carlos Alcántara comentó en entrevistas que su proceso de formación como director incluyó ver tutoriales. Estas declaraciones fueron reducidas por algunos medios y usuarios de redes sociales a frases como “dirigió la película viendo YouTube”, lo que desató burlas, críticas y memes.

“Yo no he dicho que dirigí una película solo con tutoriales, eso es ridículo”, aclaró el actor. “¿Cómo podría dirigir una película así? ¿Acaso uno ve un video y ya sabe poner luces o manejar un rodaje? No, no funciona así”, insistió. Según Alcántara, ver videos fue apenas una parte de un proceso más amplio de preparación, y en ningún momento trató de restarle mérito a la labor detrás de una producción cinematográfica.

'¡Asu mare! 4': estreno y elenco

'¡Asu mare!: Los amigos' se estrenó el 9 de febrero de 2023 y marcó un nuevo capítulo en la popular franquicia protagonizada por el personaje de 'Cachín', interpretado por el mismo Carlos Alcántara. Esta cuarta entrega funcionó como spin-off de la trilogía original, pero también como una secuela que da mayor protagonismo al grupo de amigos del protagonista.

El filme fue dirigido por Alcántara y contó con un elenco que estuvo conformado por Andrés Salas, Franco Cabrera, Emilram Cossio y Miguel Vergara, quienes interpretan a los amigos de Cachín en una historia que mezcla humor con desafíos personales.