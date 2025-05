¡Bomba en la televisión peruana! La salida progresiva de diversos actores icónicos de 'Al fondo hay sitio' ha sorprendido a todos los fanáticos de la serie peruana, que actualmente es la número 1 en rating a nivel nacional. Para su reestreno hace 4 temporadas, Andrés Wiesse, Mayra Couto, Nataniel Sánchez y diversos artistas fundamentales en la trama de la serie decidieron no continuar más y a estos se sumaron, recientemente, Adolfo Chuiman, Mónica Sánchez y Magdyel Ugaz.

Pese a que en un primer momento, Mónica Sánchez enfatizó que abandonó la serie peruana para priorizar su salud física y mental, Erick Elera ha sorprendido a todos al revelar otro motivo por el que su madre en la ficción, 'Charito', habría decidido poner punto final a su participación en 'AFHS'. "Bienvenida la competencia", fue el mensaje que dejó el popular 'Joel' en una reciente transmisión en redes sociales.

Mónica Sánchez ya es de Latina, asegura Erick Elera

Desde hace varios días, en redes sociales, se viene barajando el rumor de que Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz, Mayra Goñi y otros actores de diversas producciones de América Televisión se mudarían a las filas de Latina. Al parecer, la noticia no estaría del todo alejada de la realidad, ya que, en una reciente transmisión en plataformas, Erick Elera soltó la primicia y confirmó que la recordada 'Charito' no regresará más a 'AFHS', ya que ahora se encuentra las filas de Latina.

"¿La 'Charo'? Me he enterado y creo que ya se sabe (...) mi madre se ha ido a otro canal, yo le deseo todo lo mejor", indicó, para luego desearle la mejor de las suertes en esta nueva aventura televisiva. "Bienvenida la competencia, eso es hermoso. Mónica Sánchez ya es de Latina", expresó Erick Elera.

Las dolorosas razones detrás de la salida de Mónica Sánchez de 'Al fondo hay sitio'

Mónica Sánchez, la actriz que por más de una década interpretó a la entrañable ‘Charito’ en 'Al fondo hay sitio', sorprendió el año pasado a sus seguidores al anunciar su alejamiento de la teleserie. Aunque en el capítulo emitido el 24 de junio de 2024 su personaje se despidió viajando a Canadá para reencontrarse con su hija Grace, su yerno Nicolás y sus nietos, en la vida real, la actriz decidió tomar distancia del proyecto por motivos personales y de salud. “Si vivimos como respiramos, tomando y soltando, no podremos equivocarnos. [...] Que el goce de estar vivas nos acompañe siempre y el fuego que llevamos en el alma haga cada día más certera nuestra intuición”.

“Desde que pasamos a Pachacamac, entramos a las 7 de la mañana. Yo manejo todos los días, desde mi casa es una hora, hora y veinte minutos. Tenía que levantarme a las 5 y salir a las 6, llegar a las 7, y empieza todo: el pelo y el maquillaje. Entraba a las 8 en punto, como una fábrica. Eran muchas escenas al día”, detalló. Este desgaste diario, que se extendía hasta las 6:30 p. m. al regresar a casa manejando, terminó acumulándose con el tiempo y cobró factura después de 15 años en el proyecto.

“Mi memoria empezó a fallar, mi concentración fue menor, difusa. Fui a un neurólogo, mi cuerpo me estaba diciendo que no podía más. Era una señal que tenía que cambiar mi sistema de vida, y el médico me lo corroboró, me dijo que había que tomar acción”, confesó Mónica Sánchez.