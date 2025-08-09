HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Andrés Dulude, cantautor del grupo 'Frágil', pide ayuda para enfrentar su lucha contra el cáncer: "Necesito recursos"

A sus 73 años, el intérprete de 'Avenida Larco' enfrenta el cáncer y pide apoyo para las actividades que realizará con el fin de recaudar fondos, como un concierto solidario y la venta de su libro.

Andrés Dulude se aferra a la vida tras delicado estado de salud. Foto: composición LR/difusión/ATV
Andrés Dulude se aferra a la vida tras delicado estado de salud. Foto: composición LR/difusión/ATV

El reconocido cantautor Andrés Dulude, miembro fundador del legendario grupo peruano de rock 'Frágil', atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. A sus 73 años, el intérprete de 'Avenida Larco' lucha contra el cáncer e hizo un llamado público para conseguir apoyo económico que le permita costear su tratamiento médico. “Todo es operable, tratable, pero necesito recursos”, expresó para las cámaras de 'Magaly TV, la firme'.

Actualmente, Dulude se atiende en el Hospital 2 de Mayo, donde espera los resultados de nuevos estudios para continuar con su tratamiento. La noticia ha movilizado a colegas y amigos del ambiente rockero, quienes han organizado un evento benéfico para el próximo 27 de agosto en Sargento Pimienta, con el objetivo de recaudar fondos y rendir homenaje a su destacada trayectoria.

PUEDES VER: Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: 'Hay un contrato vigente'

lr.pe

Andrés Dulude enfrenta el cáncer a los 73 años

El cantante reveló que su diagnóstico llegó de manera inesperada. “Tenía unos malestares. Mi mujer me insistió tanto que fui al médico y fue todo tan rápido. De allí salió que tenía tumores y esto y el otro. Me lo sacaron, me mandaron a mi casa. Regresé con una infección… y estoy esperando la respuesta del hospital”, relató.

Pese a la complicada situación, Dulude se mantiene acompañado por su esposa, 27 años menor, quien ha estado a su lado en todo momento. La pareja enfrenta un camino incierto, pero con la esperanza de superar esta etapa.

PUEDES VER: Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: 'Se lo devolvería para que (lo) pueda vender'

lr.pe

Andrés Dulude lanzará su libro para recaudar fondos

Además de la actividad musical, Dulude ha decidido poner a la venta su libro titulado 'El verdadero significado de mis letras', un proyecto que acaba de terminar y que reúne reflexiones y relatos sobre su obra musical. “He recibido la ayuda desinteresada de amigos que me van a apoyar con lo del libro. El propósito de la venta es obtener recursos”, afirmó.

El cantautor destacó que cada compra será un aporte directo a su tratamiento médico y una forma de mantener viva la conexión con sus seguidores, quienes han acompañado su carrera desde sus inicios.

