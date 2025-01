Mafer Neyra, reconocida influencer y expareja de Hugo García, ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, específicamente en TikTok, donde varios usuarios la acusan de enviar indirectas al modelo tras su reciente ruptura con Alessia Rovegno. Los comentarios surgieron a raíz de un video que la modelo compartió en su cuenta personal, el cual hace mención a una de las canciones más icónicas de Justin Bieber: Baby'. Según los internautas, esto estaría "disfrazado" de un mensaje dirigido para el chico reality.

Frente a la ola de críticas y rumores, Neyra no se ha quedado callada y ha respondido con firmeza a quienes la señalan de aprovechar la ruptura de Hugo García y Alessia Rovegno para mandar mensajes subliminales. La modelo contestó firmemente a uno de sus detractores e indicó que sus mensajes no son indirectas para su expareja. "Qué graciosos son", indicó en su cuenta personal de TikTok.

La respuesta de Mafer Neyra ante críticas tras ruptura de Hugo García y Alessia Rovegno

Ante las especulaciones que inundaron TikTok, Mafer Neyra decidió romper su silencio y responder directamente a las críticas. La influencer utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y desmentir categóricamente las acusaciones, asegurando que sus publicaciones no tienen ningún trasfondo relacionado con su expareja Hugo García, quien recientemente anunció el final de su romance con la exMiss Perú, Alessia Rovegno.

Mafer Neyra responde en redes sociales. Foto: Captura TikTok

"Jajaja, qué graciosas son. Ya no puedo cantar una canción que me encantaba de Justin Bieber porque automáticamente se vuelve indirecta. ¡Ya basta! ¡No necesito mandar indirectas! Estoy tranquila y feliz", indicó Mafer Neyra.

¿Qué compartió Mafer Neyra?

Mafer Neyra, expareja de Hugo García y conocida por su constante actividad en redes sociales, compartió un extracto de la letra de la canción 'Baby' de Justin Bieber: "Cuando yo tenía 13 años, tuve mi primer amor. Nadie podía compararse a mi amor y nadie se interpuso entre nosotros o podía estar sobre nosotros. Ella me tenía loco, oh, yo estaba deslumbrado, ella me despertaba cada día, no necesitaba Starbucks (...)".

El extracto de la letra de este tema del cantante americano despertó varias sospechas, especialmente porque habla sobre un amor adolescente, tal como el que vivieron, en su momento, Mafer Neyra con Hugo García.