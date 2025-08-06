Mathías Brivio se pronuncia sobre su futuro en ‘Esto es guerra’ y responde dudas sobre su permanencia. Foto: Composición LR/captura YouTube | Foto: Composición LR/captura YouTube

Mathías Brivio se pronuncia sobre su futuro en ‘Esto es guerra’ y responde dudas sobre su permanencia. Foto: Composición LR/captura YouTube | Foto: Composición LR/captura YouTube

Mathías Brivio volvió a 'Esto es guerra' después de seis años, destacando en la nueva temporada del reality, que apuesta por regresar a su esencia: la clásica competencia entre guerreros y combatientes. El conductor fue presentado en vivo como una de las "grandes bombas" del formato, en una edición que también trajo de vuelta el mismo día a Cathy Sáenz en la producción y sumó a Diego Chávarri como nuevo integrante.

Mathías Brivio no ocultó su emoción y aseguró que el programa siempre será su casa, recordando con nostalgia sus inicios en América Televisión en 1999. Aunque aún no hay claridad sobre su permanencia en el set, dejó claro que su prioridad es disfrutar el presente.

El regreso de Mathías Brivio

La producción de 'Esto es guerra' anunció en vivo que esta temporada marcaría el fin del formato "Históricos vs. Nueva Generación" y volvería al enfrentamiento tradicional entre guerreros y combatientes. En ese contexto, el ingreso de Mathías Brivio fue presentado como un giro clave en la renovación del programa, que lleva 13 años al aire y sigue siendo líder en sintonía.

Durante la emisión, los conductores y competidores intentaban adivinar quiénes serían las figuras sorpresa. Fue Pancho Rodríguez quien acertó que Brivio sería una de ellas, lo que provocó una gran ovación en el set. Renzo Schuller, actual conductor del reality, incluso bromeó sobre la posibilidad de que Mathías le “robe el puesto”, destacando la buena onda entre ambos y el carácter dual del rol de conducción en el programa.

La permanencia de Mathías Brivio en 'Esto es guerra'

En una entrevista de Trome, Mathías Brivio reveló que su regreso al programa no fue una decisión complicada. “Tal vez el que hayan pasado seis años ayudó a que sienta que podía estar nuevamente en ese estudio”, dijo. También comentó que la distancia física y emocional con la televisión peruana fue clave para decidirse a regresar y “divertirse” en el formato que tantas satisfacciones le dio.

Asimismo, Brivio reveló que actualmente es dueño del restaurante Peruvian Bowl, un negocio que está creciendo con éxito en territorio estadounidense. “Nos está yendo súper bien”, mencionó, sin dejar de lado que su prioridad es su familia y sus proyectos personales, lo que hace que aún no haya definido si se quedará toda la temporada en 'Esto es guerra'.