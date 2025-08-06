HOY
Últimas Noticias del Perú y el Mundo en larepublica.pe

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia
"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia     "No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia     "No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia     
Espectáculos

Mathías Brivio se pronuncia sobre su futuro en ‘Esto es guerra’ y responde dudas sobre su permanencia: “Estoy viviendo el momento”

Mathías Brivio reapareció en 'Esto es guerra' como parte de su nueva etapa y habló sobre su inesperado retorno y la posibilidad de quedarse en el reality.

Mathías Brivio se pronuncia sobre su futuro en ‘Esto es guerra’ y responde dudas sobre su permanencia. Foto: Composición LR/captura YouTube
Mathías Brivio se pronuncia sobre su futuro en ‘Esto es guerra’ y responde dudas sobre su permanencia. Foto: Composición LR/captura YouTube | Foto: Composición LR/captura YouTube

Mathías Brivio volvió a 'Esto es guerra' después de seis años, destacando en la nueva temporada del reality, que apuesta por regresar a su esencia: la clásica competencia entre guerreros y combatientes. El conductor fue presentado en vivo como una de las "grandes bombas" del formato, en una edición que también trajo de vuelta el mismo día a Cathy Sáenz en la producción y sumó a Diego Chávarri como nuevo integrante.

Mathías Brivio no ocultó su emoción y aseguró que el programa siempre será su casa, recordando con nostalgia sus inicios en América Televisión en 1999. Aunque aún no hay claridad sobre su permanencia en el set, dejó claro que su prioridad es disfrutar el presente.

PUEDES VER: ¿Ya fue Katia Palma? Mathías Brivio sorprende con mensaje sobre Johanna San Miguel en 'Esto es guerra': 'Hoy podría ser EL día'

lr.pe

El regreso de Mathías Brivio

La producción de 'Esto es guerra' anunció en vivo que esta temporada marcaría el fin del formato "Históricos vs. Nueva Generación" y volvería al enfrentamiento tradicional entre guerreros y combatientes. En ese contexto, el ingreso de Mathías Brivio fue presentado como un giro clave en la renovación del programa, que lleva 13 años al aire y sigue siendo líder en sintonía.

Durante la emisión, los conductores y competidores intentaban adivinar quiénes serían las figuras sorpresa. Fue Pancho Rodríguez quien acertó que Brivio sería una de ellas, lo que provocó una gran ovación en el set. Renzo Schuller, actual conductor del reality, incluso bromeó sobre la posibilidad de que Mathías le “robe el puesto”, destacando la buena onda entre ambos y el carácter dual del rol de conducción en el programa.

PUEDES VER: ¡Vuelve a casa! Mathías Brivio regresa a la conducción de 'EEG' y tiene emotivo reencuentro con sus guerreros

lr.pe

La permanencia de Mathías Brivio en 'Esto es guerra'

En una entrevista de Trome, Mathías Brivio reveló que su regreso al programa no fue una decisión complicada. “Tal vez el que hayan pasado seis años ayudó a que sienta que podía estar nuevamente en ese estudio”, dijo. También comentó que la distancia física y emocional con la televisión peruana fue clave para decidirse a regresar y “divertirse” en el formato que tantas satisfacciones le dio.

Asimismo, Brivio reveló que actualmente es dueño del restaurante Peruvian Bowl, un negocio que está creciendo con éxito en territorio estadounidense. “Nos está yendo súper bien”, mencionó, sin dejar de lado que su prioridad es su familia y sus proyectos personales, lo que hace que aún no haya definido si se quedará toda la temporada en 'Esto es guerra'.

Notas relacionadas
¿Ya fue Katia Palma? Mathías Brivio sorprende con mensaje sobre Johanna San Miguel en 'Esto es guerra': "Hoy podría ser EL día"

¿Ya fue Katia Palma? Mathías Brivio sorprende con mensaje sobre Johanna San Miguel en 'Esto es guerra': "Hoy podría ser EL día"

LEER MÁS
¡Vuelve a casa! Mathías Brivio regresa a la conducción de 'EEG' y tiene emotivo reencuentro con sus guerreros

¡Vuelve a casa! Mathías Brivio regresa a la conducción de 'EEG' y tiene emotivo reencuentro con sus guerreros

LEER MÁS
‘El gran chef famosos: el último campeón’ revela a sus primeros participantes ganadores: Mathías Brivio, Vania Bludau y más

‘El gran chef famosos: el último campeón’ revela a sus primeros participantes ganadores: Mathías Brivio, Vania Bludau y más

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexandra Hörler expone duro rechazo de la familia de su esposo al inicio de su relación: "No entendía"

Alexandra Hörler expone duro rechazo de la familia de su esposo al inicio de su relación: "No entendía"

LEER MÁS
Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

LEER MÁS
De chica reality a modelo cotizada: la peruana es amiga de millonarios y ahora brilla en Europa

De chica reality a modelo cotizada: la peruana es amiga de millonarios y ahora brilla en Europa

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro 'encara' a Luigui Carbajal por comentario sobre su relación con Jefferson Farfán: "¿Así te tienen?"

Xiomy Kanashiro 'encara' a Luigui Carbajal por comentario sobre su relación con Jefferson Farfán: "¿Así te tienen?"

LEER MÁS
Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

LEER MÁS
Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela lo más duro de ser madre primeriza tras cuestionamientos: "No lo logré"

Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela lo más duro de ser madre primeriza tras cuestionamientos: "No lo logré"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Titular del Minem: solo el 4% de mineros excluidos del Reinfo presentaron sus reconsideraciones

Titular del Minem: solo el 4% de mineros excluidos del Reinfo presentaron sus reconsideraciones

Mirar Perú vs Puerto Rico en vivo por Copa Panamericana de Vóley vía YOUTUBE gratis: transmisión online del partido

El misterioso caso de Gloria Ramírez, que dejó más de 20 médicos graves por su cadáver en EEUU

Espectáculos

Muere Kelley Mack, actriz de 'The Walking Dead', a los 33 años

Muere Kelley Mack, actriz de 'The Walking Dead', a los 33 años

Gian Piero Díaz conmueve al compartir tierno momento junto con Renzo Schuller tras reencuentro en 'Esto es guerra': "Dupla favorita"

¿Ya fue Katia Palma? Mathías Brivio sorprende con mensaje sobre Johanna San Miguel en 'Esto es guerra': "Hoy podría ser EL día"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Congreso: este jueves 7 de julio se define cuadro nominativo de comisiones 2025-2026

Congreso: este jueves 7 de julio se define cuadro nominativo de comisiones 2025-2026

Ejército del Perú llega a Isla Santa Rosa para colocar banderas peruanas en medio de tensión limítrofe con Colombia

Alejandro Toledo: TC ordena que expresidente reciba atención médica en una clínica privada

Diario la República hoy portada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota