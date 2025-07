El bailarín húngaro Vajda Zoltan Attila, conocido por su nombre artístico "Tyler", abandonó el territorio peruano luego de haber sido condenado por el delito de tocamientos indebidos en agravio de la modelo y artista Korina Rivadeneira. La condena, impuesta por el tribunal peruano, fue de dos años y seis meses de prisión suspendida, es decir, no efectiva en cárcel. No obstante, su defensa legal asegura que todo se realizó dentro de un acuerdo de terminación anticipada que permitió condiciones alternativas al encierro y no incluyó, según los abogados, impedimentos para salir del país.

El abogado Álvaro Barnechea, defensor de Vajda, detalló que el convenio judicial alcanzado con la fiscalía no estableció ninguna restricción migratoria para su patrocinado. En cambio, permitió que el cumplimiento del régimen del control se cumpla desde su país de origen, Hungría. Según explicó, el artista circense deberá firmar periódicamente a través del consulado en Budapest, donde deberá reportar sus actividades a las autoridades peruanas. Este acuerdo fue validado por el Ministerio Público y aceptado por el Poder Judicial en el marco del proceso de terminación anticipada.

Bailarín húngaro salió del Perú con aval judicial y firmará desde Budapest

“Parte del acuerdo es que él pueda firmar desde Budapest, desde su país de origen, a través del consulado e informar sus actividades. Él tuvo que pasar un control en Migraciones y siempre mantuvimos comunicación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Como no han dispuesto medidas restrictivas y no existía notificación sobre algún impedimento, se aseguró que no había obstáculo para que mi defendido saliera del país”, sostuvo Barnechea en declaraciones al medio Canal N. Afirmó además que el proceso fue transparente, sin ocultamientos, y dentro de los márgenes legales establecidos.

El caso generó gran repercusión pública luego de que Rivadeneira denunciara a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de tocamientos indebidos durante un espectáculo circense en Lima. El hecho fue registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando indignación y presión social. A raíz de ello, la Fiscalía inició una investigación en flagrancia. El propio acusado reconoció los hechos ante el Ministerio Público y se acogió a la terminación anticipada, una medida que implica aceptar la culpabilidad a cambio de una condena menor y la posibilidad de evitar prisión efectiva.

Evaluación psicológica reveló rasgos narcisistas en bailarín que tocó a Korina Rivadeneira y alegó que fue parte del show

Durante la investigación, la Fiscalía solicitó una evaluación psicológica del acusado. El informe concluyó que el bailarín presentaba “rasgos narcisistas e inestables, baja tolerancia a la frustración y cambios de humor constantes”. Estos aspectos habrían influido en su conducta impulsiva y en una percepción distorsionada de las consecuencias legales de sus actos. A pesar de saber que los tocamientos íntimos constituyen delito en el Perú, el acusado argumentó que creyó que, al tratarse de una puesta en escena artística, estos no serían considerados como una agresión.

“Al ser preguntado si tenía conocimiento de que tocar las partes íntimas de una persona constituye un delito, señaló que sí, que tiene conocimiento de ello, pero como se trataba de un espectáculo, ahí no sería, según su declaración, un delito”, detalló la fiscal del caso. Finalmente, Vajda Zoltan Attila pidió perdón a la víctima y su familia. “Este incidente ha sido una situación desafortunada. Nunca tuvo la intención de agredir, fue parte del baile, lamenta profundamente lo sucedido y reconoce que tocó donde no debía”, expresó la representante del Ministerio Público al leer su declaración final.