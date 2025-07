El ícono del pop, Justin Timberlake, confirmó este jueves 31 de julio, a través de su cuenta de Instagram, que padece de la enfermedad de Lyme. Este anuncio llega un día después de haber culminado su gira mundial "Forget Tomorrow World Tour".

"Entre otras cosas, he estado enfrentando algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme", confesó Timberlake en su red social. El diez veces ganador del Grammy continuó su mensaje mencionando la gravedad de esta patología: "Vivir con esto puede ser extremadamente debilitante, tanto mental como físicamente".

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es provocada por la bacteria borrelia, presente en garrapatas. Cuando un ser humano es diagnosticado con esta enfermedad, es, generalmente, luego de ser mordido por uno de estos ácaros portador de la bacteria. Los síntomas que se pueden presentar son:

Erupciones en la piel.

Dolor y rigidez corporal.

Debilidad muscular.

Problemas en el sistema inmunológico.

El exvocalista de NSYNC, señaló que el diagnóstico de la enfermedad lo afectó como "un choque" y que consideró detener su exitosa gira mundial: "Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar de hacer giras? ¿O seguir adelante y encontrar una manera de manejarlo?". Timberlake decidió adoptar una actitud positiva y pudo concluir su tan esperado regreso a los escenarios. "Estoy tan contento de haber seguido adelante”, finalizó el cantante.

¿Qué otros músicos famosos padecen de la enfermedad de Lyme?

Justin Timberlake se une a una creciente lista de famosos que han revelado públicamente padecer de la enfermedad de Lyme. Entre las estrellas que han confesado luchar contra esta patología se encuentran:

Thalia.

Avril Lavigne.

Justin Bieber.

Shania Twain.

La confesión de Timberlake se da un día después del cierre de un año de gira con su show Forget Tomorrow, que inició tras el lanzamiento de su álbum "Everything I Thought It Was", en abril de 2024. El tour del también actor, se ubicó dentro de los diez shows más lucrativos en el informe de mitad de año de Boxscore, recaudando US$73.2 millones en 41 conciertos hasta mayo de 2025.