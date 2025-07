Aída Martínez reveló que Julián Legaspi no pagó S/250 ni hizo trabajo comunitario tras denuncia por agresión

Aída Martínez reveló recientemente en el programa ‘Entrometidos’ que había sido víctima de agresión y que su agresor también había recibido una sentencia similar a la de Jonathan Maicelo. La modelo y corredora de motos recordó el calvario que vivió en su relación con el actor Julián Legospi, a quien había denunciado por agresión física y psicológica en el 2012.

Martínez se refirió a la sentencia que debía cumplir el actor: un pago de una reparación civil de S/250 y la realización de trabajo comunitario que consistía en recoger basura y barrer las calles por dos semanas, además de firmar cada tres meses ante el Poder Judicial. Estos procesos no fueron cumplidos, según reveló la modelo.

"Hace muchos años yo viví una situación similar y también le dieron jornada. No la cumplió... La reparación civil fue por 250 soles. Me sacó la miércoles, es una persona conocida, es un actor. 250 soles que nunca me los dio y tampoco me interesó que me los dé porque para mí era una burla y le mandaron a hacer jornada, que nunca hizo y ahí quedó“, explicó en el programa ‘Entrometidos’.

El caso de Aida Martínez fue revelado previamente en una entrevista en 'Café con la Chevez'. En el programa, la modelo mencionó que su vínculo con Julián Legaspi fue la única relación tóxica que tuvo en su vida cuando era "chibola" y que concluyó con una denuncia por agresión.

"He pasado por un episodio de agresión. En ese tiempo, el Ministerio de la Mujer me dijo que 'tu denuncia va a ser procesada, te van a dar una indemnización de 300 soles, chapa no más tu plata y olvídate del caso'. Ahora tocan a una mujer y te vas a la cárcel", reveló Martínez.

¿Dónde pedir ayuda ante casos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, no dude en comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Asimismo, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.