El cantante de cumbia Tommy Portugal se presentó en el programa de Willax TV, 'Un día en el mall', donde se sinceró sobre su relación con su hija Mafer, cantante principal de la orquesta You Salsa, luego de un distanciamiento de dos años. El reencuentro se dio en el programa de fin de año del 'Reventonazo de la Chola', donde ambos, a pesar de las tensiones legales y personales que han marcado su relación, decidieron dejar atrás los malos momentos.

Mafer Portugal, quien hace unos años estuvo en el centro de la polémica por exigir el reconocimiento de paternidad a su padre, ha mostrado una faceta más abierta y cálida, lo que permitió la apertura de una puerta a la reconciliación.

Tommy Portugal da detalles sobre el vínculo con su hija Mafer Portugal

Durante la entrevista, Tommy expresó su sentir sobre las críticas de su hija hacia él, destacando que le gustaría que Mafer también dijera cosas buenas sobre él. “A mí también me gustaría que ella no solo diga mis errores, errores que pude haber cometido”, comentó el cantante, visiblemente afectado por la situación.

La conversación fue interrumpida por las conductoras del programa, quienes resaltaron que Mafer había elogiado públicamente su legado como uno de los máximos exponentes de la cumbia. "Recién, recién lo dice", fue la respuesta de Tommy, mostrando que la relación aún guarda ciertas heridas del pasado.

Tommy Portugal habla de sus errores y su evolución como padre

Tommy también reflexionó sobre su propia experiencia de juventud y cómo comprendió que su padre, a pesar de las limitaciones, siempre quiso darle lo mejor. "Tal vez en algún momento pensé que mi papá no me ha podido dar algo que yo quería. Ahora me doy cuenta de que mi papá siempre me quiso dar todo", compartió Portugal.

Aunque reconoció que no fue el mejor padre en ciertos momentos, aseguró que siempre se hizo responsable de Mafer desde el primer día. "Desde que te conocí me hice responsable y, bueno, te deseo lo mejor siempre. Tú sabes", expresó con un tono emocional.