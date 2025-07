Olenka Zimmermann sigue dando de qué hablar. Tras anunciar que postulará al Congreso del Perú, en las redes sociales comenzaron a resurgir diversas entrevistas de la expresentadora, las cuales han provocado opiniones encontradas entre los usuarios debido a sus fuertes declaraciones. En una de ellas, la exconductora de 'Al sexto día' se deslinda de toda etiqueta política, aunque admite que siempre ha votado por candidatos de derecha porque "son los únicos que respetan la libertad de expresión, incluso si igual son choros", según afirma en un extracto de video.

La declaración de Zimmermann ha provocado un debate sobre sus pensamientos políticos de cara a incursionar en este campo liderando la lista de Avanza País por la región Callao.

Olenka Zimmermann llama "choros" a los políticos de derecha, aunque vota por ellos

Olenka Zimmermann manifestó esta postura en una entrevista para Diario Expreso. Al ser informada por el periodista Aaron Salomón de que solo el 13% de peruanos se considera de izquierda, mientras que el 50% se identifica con la derecha o el centro, la exconductora respondió: "Si eres de centro, eres de izquierda, no me vengas con cuentos. Eres de centro hasta que uno te saca más billete que el otro, o más amiguitos. Y siempre te vas por la izquierda porque es el que más te va a corromper. Porque corruptos hay en la derecha, es más, yo no me considero de derecha para nada”, expresó.

La aspirante al Congreso del Perú sostuvo que los representantes de la derecha tienen responsabilidad en la situación actual del país debido a su pasividad frente al avance de la izquierda en ámbitos culturales y educativos. "Culpables de todo esto que está pasando por pelotudos", sentenció. En ese contexto, indicó no sentirse identificada ni con una ni con otra postura política, aunque afirmó que siempre vota por la derecha, incluso si roban.

"Son los únicos que respetan la libertad. Igual son choros, igual son todo, pero respetan la libertad de expresión. Te dejan crecer como seres humanos", argumentó.