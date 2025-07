Iván Andía, recordado por ser fundador y vocalista de la icónica orquesta de tecnocumbia La Joven Sensación, vuelve al Perú, pero esta vez no como cantante, sino como autor. El también coproductor de cine participará en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima 2025 para presentar su primera novela 'Los gallos del puerto', una obra que retrata la juventud chalaca y lanza una mirada crítica al sistema educativo peruano.

El músico convertido en escritor aprovechó su visita para anunciar su próxima obra literaria, esta vez inspirada en su vida como artista dentro de la agrupación que marcó a toda una generación. “Esta nueva novela narra la formación del grupo, su ascenso a la fama y la vida tras bambalinas. Al igual que 'Los gallos del puerto', es una obra de ficción, pero basada en hechos reales. Dramaticé estas experiencias para hacer la historia más atractiva”, reveló Andía.

Iván Andía: de la tecnocumbia a la narrativa

Iván Andía ha encontrado en la escritura un nuevo medio para expresar su historia personal. “Empecé a pensar en escribir hace unos diez años, pero no creía que fuera para mí. Después de mudarme a Estados Unidos hace casi 25 años, la gente a menudo me preguntaba sobre mi vida artística y me di cuenta de que disfrutaban de mis historias y eso me animó a escribir”, confesó el exintérprete.

Su transformación ha sido recibida, especialmente tras la publicación de 'Los gallos del puerto', donde cuenta las vivencias de un grupo de estudiantes del Callao y aborda temas como la indiferencia docente.

Las historias de Iván Andía

Además de la novela inspirada en La Joven Sensación, Andía ya está trabajando en una tercera obra enfocada en la experiencia de los inmigrantes en Estados Unidos. El escritor continúa explorando sus propias vivencias para construir relatos con alto contenido humano y social.

“Escribir me ha permitido compartir aspectos de mi vida y cultura que muchos quizá desconozcan. Espero que mis historias inspiren a otros a valorar sus propias experiencias y a reflexionar críticamente sobre el mundo que los rodea”, afirmó. Por otro lado, este jueves 24 también participará en el reestreno de La Academia en el Cine Star de Benavides, película donde fue protagonista y coproductor.