El reconocido actor peruano Juan Carlos Rey de Castro emocionó al público durante su participación en el programa ‘Esta noche’, donde fue invitado junto a sus compañeros de ‘Caballeros, el show’. En un momento especialmente íntimo, el actor reveló que atravesó una difícil etapa en su vida profesional, en la que estuvo al borde de abandonar la actuación. Según contó, llegó a quedarse con tan solo S/400 en su cuenta bancaria antes de recibir una nueva oportunidad laboral.

“Nunca me voy a olvidar el día en que vi mi cuenta y me quedaban 400 soles. Dije: voy a estirar estos 400 todo lo que pueda”, relató visiblemente conmovido.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira es víctima de tocamientos indebidos por parte de bailarín y se retira indignada de una función de circo

Juan Carlos Rey de Castro revela que estuvo a punto de dejar la actuación

Durante la entrevista, el actor de 'Papá en apuros' explicó que había hecho un cálculo financiero para intentar vivir de la actuación. “Tenía una cantidad de ahorros que me permitían intentarlo. Pensé: si esto se me acaba y no logré vivir de la actuación, al menos lo intenté”, expresó.

Rey de Castro confesó que, tras ver su cuenta vacía, consideró cambiar el rumbo de su vida. Sin embargo, justo en ese momento recibió una llamada que cambiaría todo: lo convocaron para participar en La Academia de América Kids.

“Unos días después me llamaron para grabar. Justo pasaron unas imágenes de ahí. Fue una señal de que debía seguir”, añadió. Este episodio marcó un punto de inflexión en su carrera, y le recordó el valor de la perseverancia. “Esos momentos te hacen más fuerte. A veces uno tiene que tocar fondo para volver a subir”, dijo.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira es víctima de tocamientos indebidos por parte de bailarín y se retira indignada de una función de circo

Juan Carlos Rey de Castro le dedica emotivas palabras a su hijo

Además de hablar sobre su pasado, Juan Carlos también reflexionó sobre su rol como padre. Al ser consultado por La Chola Chabuca sobre qué mensaje quisiera dejarle a su pequeño hijo, el actor se mostró profundamente conmovido.

“Que explore todo lo que pueda en la vida y que siga su intuición. Sea lo que sea que decida, yo voy a estar ahí para apoyarlo y acompañarlo”, manifestó. Sus palabras generaron una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su sinceridad y sensibilidad como padre.