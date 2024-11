El público conoce a Bruno Pinasco desde hace años, han aprendido del mundo del cine viéndolo presentar su programa los fines de semana, pero ahora están conociendo una nueva faceta suya: la de escritor. El popular conductor de TV dio su salto al mundo literario en el 2023 con su novela debut, 'Tea Shop', y este año estrena la segunda parte.

La República habló en exclusiva con la figura de América Televisión sobre su nuevo trabajo literario, sobre el éxito de 'Cinescape', que celebra su 25 aniversario el próximo año, y sus planes a futuro en su larga carrera televisiva.

Bruno Pinasco nos recibe sonriente y cariñoso en una conocida librería de la capital que parece imitar las mismas vibras acogedoras que emana su novela. Con su llamativo entusiasmo, acomoda todo lo que necesita para poder servirse una taza de té antes de iniciar la entrevista. Algo que no nos debería sorprender teniendo en cuenta que bebe 6 tazas de té al día y que fue este tema el que se roba el show en las páginas de su libro.

"Mi familia es amante del café, a diferencia de mí, pero yo nunca sucumbí ante ello", reveló. "La gente puede no creerlo, pero el té ha estado en algunos de los momentos más importantes de la historia", agregó.

Los inicios de Bruno Pinasco en el mundo literario

Una de las cosas más llamativas de T'ea Shop es la forma de presentación del libro. Si bien no llega a ser una novela gráfica, es evidente que los dibujos y el arte plasmado en sus hojas se vuelven tan importantes como el propio texto. El hijo de ‘Rulito’ Pinasco revela que esta decisión creativa se debe a su amor por lo audiovisual, rama en la que ha desempeñado toda su carrera artística.

El escritor afirmó que ha podido sentir el cariño del público en los eventos literarios en los que ha participado, siendo uno de ellos un conversatorio en la FIL LIMA 2024. "Pude sentir el apoyo y el respaldo de la comunidad LGTBIQ, lo cual también se siente increíble. Me dicen lo emocionado que están por la novela", declaró.

'Tea Shop II' es la exitosa secuela de la novela debut de Bruno Pinasco. Foto: Planeta de Libros Perú/Instagram

Pese a que al protagonista de la novela, Grey, tiene rasgos muy parecidos a la personalidad de Bruno (ambos aman el té, tienen un particular gusto por las películas, las series, la música clásica y son parte de la comunidad LGTBIQ), Pinasco aclara rápidamente que no se trata de una autobiografía.

"No está basado en hechos reales, no es una autobiografía, es ficción. Todos los personajes tienen algo de mí", señala el presentador. No obstante, cuando le preguntamos por qué decidió que un romance gay fuera el centro de la novela, agregó que esta decisión se debe a que "uno escribe sobre lo que conoce".

Y definitivamente es una fórmula ganadora. No solo por la hermosa inclusión mostrada en la historia, algo celebrado especialmente por su audiencia target: el público juvenil, sino que parece también haber convencido a su editorial, al punto que Bruno nos cuenta que ya tiene luz verde para sacar una tercera parte.

"Aún no he escrito una palabra", admite entre risas. "Pero la idea es que se convierta en una trilogía", detalla. Puedes encontrar 'Tea Shop' y 'Tea Shop II' en todas las librerías a nivel nacional y en Buscalibre a nivel internacional,

Bruno Pinasco y el éxito de 'Cinescape'

Sumado al gran recibimiento de su primera novela y su posterior secuela, Bruno Pinasco tiene muchos motivos para celebrar. 'Cinescape', el programa que ha sido la mayor conexión que los peruanos tienen con el mundo de Hollywood, celebra 25 años al aire, todo un hito para la televisión nacional.

"Celebramos 25 años en el 2025. Ya está confirmado que seguimos en el 2025 en América Televisión. No tengo nada más que expresar mi agradecimiento y cariño con todas las personas que han estado con nosotros a través de la pantalla en estos 25 años... Nos hemos sabido amoldar y evolucionar con el tiempo, siempre teniendo una gran pasión y amor por lo que hacemos", reveló.

Sobre el futuro de su clásico programa, Bruno sorprende y afirma que, más allá del 2025, no sabe si 'Cinescape' seguirá en las pantallas. "Tengo un proyecto chévere que estoy alistando con América Televisión, lo cual me emociona... No sé si le veo un final a Cinescape, pero quizás si llegar a un punto de evolución. Me gustaría probar cosas nuevas, intentar nuevos retos", admitió.