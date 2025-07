Magaly Medina se mostró sumamente sorprendida por las recientes declaraciones de Macarena Gastaldo en 'El valor de la verdad'. En el adelanto del programa, la modelo argentina contaría a detalle lo que fue un 'candente' encuentro privado con el delantero de la selección peruana. Estas declaraciones de la exchica reality sorprendieron a la popular 'Urraca', quien no dudó en filtrar la fecha exacta en la que habría ocurrido este presunto acto de infidelidad. "Esto pasó, aparentemente, en la Copa América 2024, cuando Perú jugó y vinieron los jugadores de afuera", señaló.

Previo a esta sorpresiva confesión, Medina Vela inició su programa mostrándose sumamente decepcionada de Lapadula, a quien calificó como un "ídolo entrañable para todos". "Lo apreciábamos porque siempre estaba poniendo en primer lugar a su familia, a su esposa y sus hijos, siempre habló con cariño y ternura sobre ellos", expresó la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Magaly Medina indignada con Gianluca Lapadula por presunta infidelidad a su esposa

Para sorpresa de muchos, Magaly Medina tuvo palabras de decepción para Gianluca Lapadula. La conductora de televisión aseguró que para juicio de muchos, incluido el de ella, el delantero ítalo-peruano era considerado como uno de los últimos hombres fieles del país, dado que en sus redes sociales siempre mostraba la imagen feliz de su familia.

"Ha decepcionado a muchos hinchas, a mucha gente que veía en Lapadula una especie de último 'Orejitas' en el Perú. El último hombre fiel, el último hombre íntegro. El único y el último que tenía un matrimonio duradero, estable, firme y que ninguna de las chicas peruanas, modelos o no, iban a atraer su atención", indicó en un inicio.

Además, Magaly Medina aseguró que lo que el goleador nacional mostraba en redes, quizás, no sería la verdad de su relación. Esto, debido a las recientes confesiones de la modelo argentina y exparticipante del reality 'Combate'. "Sin embargo, Macarena Gastaldo, que será la invitada este domingo en 'El valor de la verdad', nos acaba de quitar la venda de los ojos a todos. Aún no sabemos el contenido exacto del programa, pero lo que sí se ha visto, en lo que ha promocionado el programa, es que va a hablar de que ella sí habría tenido un encuentro, y no precisamente solamente amistoso, con Gianluca Lapadula", acotó la conductora de ATV.