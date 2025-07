Antonio Pavón en 'El valor de la verdad' abrió su corazón y compartió uno de los episodios más angustiosos que ha vivido como padre. Durante su participación en el programa conducido por Beto Ortiz, emitido el domingo 6 de julio, el torero español narró entre lágrimas cómo se enteró, en plena madrugada y tras un año y medio sin comunicación, que su expareja Sheyla Rojas le pedía llevarse a su hijo a España.

El testimonio estremeció al público por la crudeza de los hechos relatados. El exintegrante del reality 'Combate' reveló que, en plena crisis sanitaria por la COVID-19, tomó la difícil decisión de viajar desde Europa a Perú para reencontrarse con el pequeño Antoñito, a pesar de las restricciones internacionales y el riesgo latente para su salud.

Antonio Pavón llora al recordar el sacrificio que hizo por su hijo

Antonio Pavón en 'El valor de la verdad' confesó que su separación física de Antoñito fue una de las experiencias más devastadoras de su vida. “Estuve un año y medio sin ver a mi hijo. Fue lo peor que me pudo pasar, fue terrorífico”, expresó con la voz entrecortada ante las cámaras del programa. Esta ausencia, producto de una relación deteriorada con Sheyla Rojas, lo obligó a retornar a España y refugiarse en casa de sus padres, mientras la pandemia global impedía cualquier intento de viaje o reencuentro.

La situación dio un giro inesperado cuando, en plena madrugada, recibió un mensaje de Sheyla Rojas que cambiaría su vida. “Era cuatro de la mañana, y me escribe: ‘Antonio, por favor, anda a Perú y recoge a Antoñito para llevarlo a España’. Me quedé en shock. No hablábamos hace un año y medio”, contó Pavón. Ante esta súplica, su reacción fue inmediata: despertó a su pareja actual, Joi Sánchez, quien lo animó a emprender el viaje. “Dijo: ‘Vamos por Antoñito’”, recordó con emoción.

Los obstáculos que atravesó Antonio Pavón

El trayecto que siguió estuvo lleno de obstáculos. Las fronteras estaban cerradas, los vuelos eran limitados y las medidas sanitarias estrictas. “Mis padres me dijeron que era una locura, que me podía morir si salía. Pero yo les pregunté: ‘Papá, mamá, ¿ustedes no lo harían por su hijo?’”, relató Antonio Pavón, justificando así su decisión de abandonar España en medio del caos sanitario global.

Con las rutas comerciales directas canceladas, Antonio Pavón tomó una vía alternativa: viajó primero a México y luego intentó ingresar a Perú con su carné de extranjería peruano. “En Migraciones me dijeron que no podía entrar, pero al explicarles la situación y con ayuda del jefe de extranjería, logré que me dejaran pasar. Antoñito me necesitaba”, añadió visiblemente emocionado.